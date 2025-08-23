Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Una junta penitenciaria de California rechazó este viernes la petición de libertad condicional de Lyle Menéndez. El jueves, la misma instancia rechazó la solicitud por parte de su hermano, Erik.

Ambos se encuentran condenados por haber asesinado a tiros sus padres en 1989, en una mansión ubicada en Beverly Hills. Por el delito antes mencionado, ambos sujetos han pasado un total de 35 años en prisión.

Según reporta la BBC, habían logrado reunir las condiciones para solicitar la libertad condicional, esto luego que en mayo de este año un juez les impusiera una pena de al menos 50 años de cárcel, cambiando la condena inicial de cadena perpetúa sin opción a optar por la libertad condicional.

A pesar que la misma junta estableció que ambos podrían volver a realizar la solicitud en un futuro, particularmente para una “revisión administrativa” dentro de un año o en tres años si no se desarrolla el primer caso, esto no sería la única opción que tendrían.

Los abogados de los hermanos Menéndez también se encuentran gestionando un posible indulto por parte del actual gobernador de California, Gavin Newsom, o incluso el desarrollo de un nuevo juicio.

La comisionada de libertad condicional, Julie Garland, entregó algunos detalles de la determinación realizada por la junta el viernes, en declaraciones citadas por la cadena CNN.

“Consideramos que su arrepentimiento es genuino. En muchos sentidos, parece haber sido un recluso ejemplar”, dijo.

“Ha sido un recluso ejemplar en muchos sentidos, demostrando potencial de cambio. Pero a pesar de todos esos aspectos positivos externos, vemos que… aún lucha con rasgos de personalidad antisocial como el engaño, la minimización y la ruptura de las normas, que se esconden bajo esa apariencia positiva”, agregó al respecto.