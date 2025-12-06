VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    Moscú superó por tercera vez consecutiva los 5.000 bombardeos al mes para generar, según Londres, una crisis humanitaria en el invierno ucraniano.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El Ministerio de Defensa de Reino Unido entregó su último balance sobre la guerra en Ucrania, donde -según datos de la inteligencia militar británica- se estima que Rusia ha disparado durante el mes de noviembre más de 5.400 ataques aéreos contra territorio ucraniano.

    Al respecto, consideró que la ofensiva es una continuación de lo que ha descrito como una guerra de “desgaste” contra la infraestructura energética del país, para generar con ello una crisis humanitaria al llegar del invierno.

    La mayor parte de los ataques de noviembre fueron efectuados con drones, o aviones no tripulados, a los que hay que añadir los disparos de 90 misiles desde aeronaves de largo alcance, en un patrón consistente con el de los dos meses previos.

    “Rusia ha lanzado más de 5.000 proyectiles en cada uno de los últimos tres meses, con el objetivo de saturar la defensa aérea de Ucrania”, detalló el Ministerio de Defensa británico en su evaluación sobre el conflicto, publicada este sábado.

    La inteligencia británica explica que la “dependencia diaria de Rusia de sus aviones no tripulados, baratos y de producción en masa, ya estén armados o sean señuelos”, demuestra esta intención de “desgastar a Ucrania” que “apenas tiene respiro”.

    La evaluación detalla que el ritmo de estos lanzamientos están extremadamente condicionados por el mal tiempo o ciertas “consideraciones geopolíticas”, pero alerta que cada pausa “suele ir seguida de alzas a medida que las condiciones percibidas mejoran”.

