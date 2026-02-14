Reportan que el ejército de EE.UU. estaría preparándose para una potencial operación de varias semanas en Irán

Estados Unidos se estaría preparando para una potencial operación militar de varias semanas en Irán, esto en el caso que el presidente Donald Trump ordenara un potencial ataque.

La información fue entregada por la agencia británica Reuters, que habló con dos funcionarios estadounidenses que dieron la información bajo anonimato.

Según lo que declararon los funcionarios, en una posible operación de este calibre se podría buscar atacar instalaciones estatales y de seguridad iraníes y no solamente aquellas vinculadas a tecnología nuclear.

El mismo funcionario habría dicho a Reuters que esperaban una posible respuesta a esta acción por parte de Irán. Aquello daría lugar a una serie de ataques y represalias a través del tiempo.

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido durante el último tiempo que en caso de cualquier ataque a territorio iraní, la respuesta iría en contra de cualquier base militar estadounidense.

Esta posibilidad se gesta en una semana en que también se conoció que el portaaviones USS Gerald R. Ford habría dejado el Caribe y se estaría dirigiendo hacia Medio Oriente. Con ello, se uniría al USS Abraham Lincoln y a otros nueve buques de guerra en la zona.

Las tensiones entre ambas naciones han ido creciendo durante los últimos meses. Tras la operación “Martillo de Medianoche”, en la que Estados Unidos atacó en junio de 2025 a una serie de instalaciones nucleares en Irán, la situación interna en este último país se ha tornado más compleja, con el desarrollo de protestas a nivel nacional por la situación socioeconómica de la nación.

Además, frente a la represión por parte del régimen islámico, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con realizar una operación militar en el territorio.

Esta misma semana, en conversación con Fox News, Trump señaló que un “buen acuerdo” con Irán privaría a esta nación del acceso a armamento nuclear. “Yo diría que preferiría llegar a un acuerdo, tiene que ser un buen acuerdo: sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas las cosas que uno quiera”, explicó en la mencionada entrevista.