El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que Washington busca reforzar la relación transatlántica y revitalizar su alianza con Europa, con el objetivo de que un bloque europeo fuerte contribuya a la renovación del orden mundial liderado por Occidente.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Rubio aseguró que la administración estadounidense no pretende alejarse de sus socios históricos. “No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana”, señaló, subrayando que Estados Unidos quiere una “alianza revitalizada”.

El jefe de la diplomacia estadounidense criticó la “inmigración masiva”, las políticas climáticas que —a su juicio— “empobrecen a nuestros pueblos”, y lo que calificó como la “locura” del libre comercio que, según afirmó, provocó la desindustrialización tanto de Europa como de Estados Unidos en beneficio de “rivales y adversarios”.

EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

Rubio también destacó una supuesta conexión “espiritual y cultural” entre ambas orillas del Atlántico, basada en la lengua, el cristianismo y el origen europeo de millones de ciudadanos estadounidenses. “No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos hace débiles a nosotros”, enfatizó, agregando que si bien Washington está dispuesto a actuar solo si es necesario, prefiere hacerlo junto a Europa.

Reino Unido despliega fuerza naval

En la misma conferencia, el primer ministro británico Keir Starmer anunció el despliegue de un grupo naval encabezado por el portaaviones Príncipe de Gales en el Atlántico Norte y el Ártico, como respaldo a la seguridad de Groenlandia y en respuesta a las demandas del presidente estadounidense Donald Trump.

Starmer aprovechó su intervención para reafirmar su intención de recomponer los lazos con la Unión Europea, especialmente en defensa y economía, tras los años de tensiones derivados del Brexit. “No hay seguridad británica sin Europa, como no hay seguridad europea sin nosotros”, afirmó, describiendo al continente como un “gigante dormido” cuyas capacidades defensivas se ven mermadas por la fragmentación y la mala planificación.

El jefe del Gobierno británico adelantó además que impulsará una mayor integración económica con la UE y una nueva relación con el mercado único en más sectores.

Starmer reiteró el compromiso “pleno y profundo” del Reino Unido con la OTAN y con el Artículo 5 de defensa colectiva. Recordó la creación de la Alianza Atlántica como una “unión espiritual de Occidente” y aseguró que, de ser requerido, su país acudiría hoy en ayuda de cualquier aliado.