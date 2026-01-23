Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump de comprar Groenlandia

Donald Trump estrecha la mano de Ronald Lauder después de una reunión, el 28 de diciembre de 2016, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Foto: Archivo

El único heredero de una de las compañías de cosméticos más grandes del mundo habría sido el cerebro detrás del intento del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

Así le señaló el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, al periodista Tom Burgis del diario británico The Guardian, quien indicó que el mandatario republicano le había dicho que “un destacado empresario acababa de sugerir que Estados Unidos compre Groenlandia”.

Bolton pronto descubrió que el empresario era nada menos que Ronald Lauder, heredero del conglomerado cosmético Estée Lauder y amigo del presidente durante 60 años. Desde que presentó la idea en 2018, Lauder ha adquirido participaciones comerciales en el territorio autónomo danés.

El exasesor afirmó al diario haber discutido la propuesta de Groenlandia con Lauder. Tras la intervención del multimillonario, un equipo de la Casa Blanca comenzó a explorar maneras de aumentar la influencia de Estados Unidos en el vasto territorio ártico controlado por Dinamarca desde 1721.

La renovada insistencia de Trump en la idea de Lauder durante su segundo mandato es un ejemplo típico de cómo opera el presidente, dijo Bolton. “Toma como cierta la información que escucha de sus amigos y no puede cambiar su opinión”.

Imagen @StateDept en X

Por su parte, Bolton no descartó de plano la idea de comprar Groenlandia. “Me preocupaba la seguridad en el Ártico, y en particular en Groenlandia”, señaló. “Hay intereses estratégicos allí”.

Trump también ha afirmado haber tenido la idea de comprar o apoderarse de la isla para su propio beneficio. En una entrevista para un libro de 2022 sobre Trump, The Divider, el presidente afirmó que desde hace tiempo opinaba que la isla debería pertenecer a Estados Unidos. “Siempre decía: ‘Miren el tamaño de (Groenlandia)’”, declaró a los autores, Peter Baker y Susan Glasser. “Es enorme. Debería ser parte de Estados Unidos”.

Pero, haciéndose eco de las afirmaciones de Bolton, el mismo libro informó que Lauder también se había ofrecido a actuar como canal secundario durante cualquier posible negociación con el gobierno danés.

Los medios daneses informaron en diciembre que el multimillonario se encontraba entre un grupo de inversionistas de una compañía con domicilio en Estados Unidos que estaba comprando en la región, incluida una empresa para exportar agua de manantial de una isla en la bahía de Baffin y generar energía hidroeléctrica del lago más grande de Groenlandia para alimentar una fundición de aluminio.

Barco pesquero navegando las gélidas aguas de Groenlandia.

El empresario también había escrito un artículo de opinión en el New York Post pidiendo la independencia de Groenlandia, calificando al territorio de “próxima frontera de Estados Unidos” y la ambición de Trump de “estratégica”.

“Bajo su hielo y roca se esconde un tesoro de tierras raras esenciales para la inteligencia artificial, el armamento avanzado y la tecnología moderna. A medida que el hielo retrocede, surgen nuevas rutas marítimas que transforman el comercio y la seguridad mundiales”, escribió.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Lauder también forma parte del consorcio cuyo deseo de acceder a los minerales ucranianos parece haber impulsado a Trump a exigir una parte de los recursos de ese país devastado por la guerra.

Trump y Lauder se conocieron cuando asistieron a la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania en la década de 1960. Desde entonces mantienen una relación sólida, y este último describe al político como “un hombre de increíble perspicacia e inteligencia”.

El multimillonario había donado US$ 100.000 a la primera campaña presidencial de Trump y 5 millones de dólares a un súper PAC (Comité de Acción Política) pro-Trump. Al mes siguiente, se informó que Lauder estuvo entre los invitados a una cena exclusiva a la luz de las velas con el presidente. Las entradas costaban 1 millón de dólares cada una, pagaderas a Maga Inc.

Para entonces, los intereses comerciales de Lauder parecían nuevamente superponerse con la política de la administración Trump.

Ronald Lauder, el heredero de Estée Lauder.

El heredero dijo una vez que su relación había comenzado como una amistad y se había convertido en un trabajo “en algunos de los desafíos diplomáticos más complejos imaginables”, que se cree ampliamente que tienen que ver con Groenlandia.

El empresario también ha incursionado en la política, presentándose como candidato republicano a la alcaldía de Nueva York en 1989, pero perdió ante Rudy Giuliani. Posteriormente, se presentó como candidato conservador, perdiendo ante el demócrata David Dinkins.

Sin embargo, el heredero tuvo éxito en su campaña para limitar los mandatos de los alcaldes de dos a cuatro años en 1993.

Lauder también se desempeñó como subsecretario adjunto de Defensa para políticas europeas y de la OTAN durante la administración de Ronald Reagan y fue embajador de Estados Unidos en Austria dos años más tarde.

El empresario también es un defensor de Israel desde hace mucho tiempo y se ha desempeñado como presidente del Congreso Judío Mundial desde 2007. También ha financiado y apoyado numerosos esfuerzos filantrópicos y políticos proisraelíes.

Tras los minerales de Ucrania

Una carta filtrada de noviembre de 2023 enviada por el director de TechMet, una empresa minera, a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, nombró a Lauder como parte de un consorcio que espera explotar un depósito de litio en el país devastado por la guerra.

Lauder declaró entonces que no había hablado personalmente sobre los minerales ucranianos con Trump, sino que había “planteado el asunto con las partes interesadas en Estados Unidos y Ucrania durante muchos años, hasta la fecha”. Destacados republicanos se unieron a una campaña para que Estados Unidos se hiciera con el control de los prodigiosos recursos de Ucrania. Trump se convirtió en su principal defensor, dijo The Guardian.

VALERIANO DI DOMENICO

Semanas después de las donaciones de Lauder a Maga Inc., Washington y Kiev firmaron un acuerdo para la explotación conjunta de minerales de Ucrania. Esto contribuyó en gran medida a preservar el apoyo de Trump a Ucrania tras su diatriba televisada desde el Despacho Oval contra Zelensky por lo que consideró una gratitud insuficiente por el apoyo estadounidense.

El yacimiento de litio fue el primero en ser licitado en el marco del acuerdo sobre minerales y el consorcio Lauder lo ganó, indicó el diario.

Tras conocerse los lazos entre Trump y Lauder ha habido una serie de publicaciones en las redes sociales que presionan por un boicot a Estée Lauder, según el análisis de Google Trends.

Algunas de estas publicaciones, incluidas las de Reddit, X (anteriormente Twitter ) y Bluesky, muestran a usuarios reaccionando al reporte de The Guardian.