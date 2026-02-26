SUSCRÍBETE
    Mundo

    Rubio descarta un calendario electoral en Venezuela pero advierte que las autoridades necesitan “legitimarse”

    "Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que podrían querer participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero”, ha señalado.

    Por 
    Europa Press

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha descartado este miércoles establecer un calendario “artificial” para unas elecciones en Venezuela, si bien ha alentado a las autoridades del país latinoamericano ante la necesidad de “legitimar su Gobierno mediante unas elecciones”. “Ellos lo saben”, ha manifestado.

    “No sé si habríamos establecido un calendario artificial. Es difícil celebrar elecciones cuando muchas de las personas que podrían querer participar han estado en la cárcel o siguen en el extranjero”, ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde ha asistido a una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

    El jefe de la diplomacia estadounidense ha celebrado que “se han dado pasos muy positivos, se ha liberado a cientos de presos políticos, se ha cerrado la infame prisión (del) Helicoide, se ha aprobado una ley de amnistía”, pero ha matizado que esto “no es suficiente”, al ser preguntado por la posibilidad de convocar comicios en el país latinoamericano.

    Rubio ha destacado que estos gestos de las autoridades bajo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sí “empiezan a sentar las bases para que la sociedad civil funcione” en Venezuela y en este sentido ha presumido del “buen trabajo” realizado por Washington “colaborando” con el Ejecutivo de la que fuera ‘número dos’ de Nicolás Maduro. “No se ha producido una migración masiva, no ha habido guerra civil, no ha habido violencia; al contrario, se ha observado una estabilidad real sobre el terreno y un aumento de la productividad en los sectores clave”, ha defendido.

    En cualquier caso, el representante diplomático ha reclamado la existencia de partidos políticos “constituidos”, movimientos políticos, un “entorno mediático que permita las personas hacer campaña”; así como que “haya candidatos que puedan presentarse” a una eventual cita electoral. “Muchas de las personas que estaban en la cárcel estaban allí porque eran candidatos o porque apoyaban a candidatos o participaban en política. Por lo tanto, para celebrar elecciones es necesario contar con una sociedad civil y política real, y eso comienza, en el caso de Venezuela, con la ley de amnistía, la liberación de los presos políticos y la posibilidad de que los venezolanos que viven en el extranjero y desean participar en la vida política del país puedan regresar”, ha considerado.

    Al hilo, ha señalado que también “hay que tener en cuenta cómo pueden votar los venezolanos que viven en el extranjero”, tras apuntar a que el expresidente Hugo “Chávez prohibió en su momento el voto consular, al igual que Maduro, porque estaban perdiendo muchos votos, como se puede imaginar”.

    “Así que ahí está: hay un camino”, ha celebrado, recordando que “ni siquiera han pasado nueve semanas desde la captura de Maduro” en el ataque estadounidense sobre Caracas el pasado 3 de enero que dejó un centenar de muertos. “Creo que la vida en Venezuela hoy en día no es lo suficientemente buena, pero es sustancialmente mejor que hace nueve semanas, cuando esto podría haber tomado un rumbo muy diferente”, ha advertido.

