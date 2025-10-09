SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Rusia apoya el acuerdo entre Israel y Hamas para Gaza y pide a las partes “aplicar lo pactado”

"El hecho de que se haya alcanzado un alto el fuego en Gaza es motivo de satisfacción general", apuntó el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Por 
Europa Press

El Kremlin ha expresado este jueves su apoyo al acuerdo alcanzado en las últimas horas entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para poner en marcha la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien ha pedido esperar a su ratificación.

“Esperamos que la firma tenga lugar hoy y que luego se adopten acciones para aplicar lo pactado”, ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha declinado pronunciarse sobre si Trump merece el Premio Nobel de la Paz por sus labores de mediación.

“Ciertamente apoyamos estos esfuerzos. El hecho de que se haya alcanzado un alto el fuego en Gaza es motivo de satisfacción general”, ha dicho, antes de resaltar que “todos esos esfuerzos son bienvenidos”, sin respaldar abiertamente la candidatura de Trump, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Trump ha desvelado en su cuenta en la red Truth Social que las partes han aceptado su propuesta tras las negociaciones indirectas de los últimos días en Egipto, tras lo que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha hablado de “un gran día para Israel” y ha anunciado que su Ejecutivo se reunirá hoy para firmar el acuerdo. Por su parte, Hamás ha confirmado “un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros”.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos -entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.

Más sobre:RusiaGazaIsraelHamas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las acciones de Ferrari se desploman: decepción total con su plan estratégico 2030

Amplio despliegue policial y municipal en La Florida para el desalojo de la toma Dignidad

Presidenta de la Comisión Europea supera dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y por la izquierda radical

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

Desde cuándo el SII cobrará IVA a las compras internacionales

Qué contempla la primera fase del plan de paz que firmaron Israel y Hamas

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

5.
Presupuesto de Presidencia en el rincón de los castigados: oposición no aprobó la partida

Presupuesto de Presidencia en el rincón de los castigados: oposición no aprobó la partida

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 9 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Amplio despliegue policial y municipal en La Florida para el desalojo de la toma Dignidad

Detienen a sujeto de 19 años que se trasladaba en un vehículo robado en Peñalolén

Las acciones de Ferrari se desploman: decepción total con su plan estratégico 2030
Negocios

Las acciones de Ferrari se desploman: decepción total con su plan estratégico 2030

Desde cuándo el SII cobrará IVA a las compras internacionales

Presidenta del Banco Central: “Lo correcto es hacer lo difícil y muchas veces impopular”

Qué contempla la primera fase del plan de paz que firmaron Israel y Hamas
Tendencias

Qué contempla la primera fase del plan de paz que firmaron Israel y Hamas

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

“Se ganó el respeto de manera unánime”: medios internacionales despiden a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

“Se ganó el respeto de manera unánime”: medios internacionales despiden a Miguel Ángel Russo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Le traerá una millonaria multa a Uruguay: la costosa locura de Marcelo Bielsa de cara a la gira por Malasia

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

John Lennon en polera sin mangas en una azotea en Nueva York: la historia de una foto icónica

John Cena, nazis y deseo de venganza: la serie Peacemaker según dos de sus protagonistas

Presidenta de la Comisión Europea supera dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y por la izquierda radical
Mundo

Presidenta de la Comisión Europea supera dos mociones de censura presentadas por la ultraderecha y por la izquierda radical

Las autoridades de Gaza cifran en cerca de 67.200 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel

Rusia apoya el acuerdo entre Israel y Hamas para Gaza y pide a las partes “aplicar lo pactado”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?