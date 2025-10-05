Rusia condena ataque de EE.UU. a embarcación cerca de Venezuela y reitera su apoyo al país

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo este domingo una conversación telefónica con su par venezolano, Yván Gil, a quien expresó su condena por los recientes ataques de la Armada estadounidense contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe.

“Rusia condena contundentemente el último ataque estadounidense del 3 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela”, señaló Lavrov, según un comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores ruso.

En ese sentido, manifestó su preocupación por que la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la reorganización de la fuerza internacional en ese país “ pueda utilizarse para atacar la ‘criminalidad de las drogas’ de Venezuela”.

Moscú reafirmó además su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y destacó la cooperación bilateral en instancias internacionales, especialmente en Naciones Unidas, “para garantizar el pleno respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos”.

Por su parte, el ministro venezolano señaló las “reiteradas amenazas de sectores políticos de Estados Unidos que buscan justificar un despliegue bélico en nuestra región, poniendo en riesgo la estabilidad del continente”.

“Recibimos la plena expresión de apoyo y solidaridad del Gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz”, afirmó Gil a través de su cuenta en Telegram.