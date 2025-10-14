Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

El Kremlin ve con buenos ojos la voluntad expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de resolver el conflicto en Ucrania y espera a ver los “resultados” de la nueva visita a Washington del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, con vistas a que esta reunión arroje también luz sobre la posible entrega de misiles Tomahawk a Kiev.

“Vamos a esperar y ver las declaraciones, escucharlas, analizarlas”, ha dicho el principal portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones este martes ante los medios. Por ahora, ha añadido, a Moscú sólo le consta en relación a los Tomahawk lo que han publicado los medios de comunicación.

Trump ha anunciado este lunes que recibiría el viernes a Zelenski, sin adelantar los temas a tratar. El presidente ucraniano, por su parte, no oculta su interés por los misiles, pero en rueda de prensa indicó que “es demasiado pronto para hablar de cantidades y posibilidades”.

Todo ello en un contexto en el que el propio Trump se ha marcado como objetivo a corto plazo lograr algún tipo de avance en las negociaciones sobre Ucrania, una vez sellado el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. En este sentido, Peskov ha alabado la capacidad del enviado estadounidense, Steve Witkoff, confiando en que su “eficacia” para Medio Oriente sirva también para otros focos.

El Kremlin sostiene que sigue listo para un “diálogo pacífico”, por lo que espera que Washington aliente a Kiev a ser “más proactivo” y estar “más preparado” para este proceso de paz, en línea con la versión oficial rusa y que pasa por culpar a la parte ucraniana de la falta de avances.