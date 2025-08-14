SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia y Ucrania completan nuevo intercambio con la liberación de casi 170 prisioneros de guerra

El presidente ucraniano dio a conocer que los prisioneros liberados estuvieron retenidos desde 2014, 2016 y 2017, a la vez que detalló que habrán más intercambios.

Por 
Europa Press
Foto: Instagram @zelenskyy_official

Las autoridades de Rusia y Ucrania han completado este jueves un nuevo canje de prisioneros de guerra que ha permitido la liberación de 84 personas por cada una de las partes en un intercambio mediado por Emiratos Árabes Unidos.

“Entre los civiles liberados hoy se encuentran quienes estuvieron retenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017. Entre los militares liberados hoy se encuentran los defensores de Mariúpol”, ha informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la red social X.

Zelenski ha expresado su agradecimiento a todos aquellos funcionarios de la Inteligencia ucraniana y de los servicios especiales que han trabajado para facilitar el regreso a Ucrania de los 84 prisioneros de guerra.

Casi todos los que han vuelto a Ucrania “necesitan de atención médica y rehabilitación”, según Zelenski. “La valentía y la eficacia de nuestras unidades en primera línea hacen posible el regreso de nuestra gente a casa. Habrá más intercambios”, ha precisado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado en un comunicado publicado en Telegram de que los 84 militares liberados se encuentran en Bielorrusia, donde ya “reciben asistencia médica y psicológica”, y posteriormente serán trasladados a territorio ruso.

Más sobre:Guerra en UcraniaPrisionerosRusiaUcraniaIntercambio

