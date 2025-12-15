“Sabemos que contaremos con su apoyo”: María Corina Machado felicita a Kast por su triunfo presidencial

A través de su cuenta de X, la líder opositora venezolana María Corina Machado, felicitó al presidente electo José Antonio Kast, tras su triunfo en las elecciones de ayer domingo, donde obtuvo el 58,16% de los votos.

La ganadora del Nobel de la Paz 2025 expresó su “cariño y respeto al pueblo de Chile por una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

“Al Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, le envío mi cariño y felicitaciones por la confianza que ha recibido”, indicó.

Junto con ello, señaló que, “en nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno”.

“Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”, sostuvo.