Mundo

Elecciones presidenciales en Bolivia: Arce aseguró “tránsito democrático” de su mandato

Casi 8 millones de bolivianos están habilitados este domingo para elegir presidente, vicepresidente y los 166 parlamentarios del Legislativo

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Casi 8 millones de bolivianos están habilitados este domingo para elegir presidente, vicepresidente y los 166 parlamentarios del Legislativo en las elecciones que se están desarrollando este sábado en Bolivia.

El mandatario, Luis Arce, votó temprano en La Paz y señaló que se vivirá un “tránsito democrático”. “Recuperar la democracia es la mejor herencia que dejará mi Gobierno”, afirmó, y agregó que los bolivianos deben “demostrar una vez más unidad”.

Arce renunció a la reelección ante una crisis económica caracterizada por escasez de combustible, falta de dólares e inflación elevada.

El candidato oficialista, el ministro del Interior Eduardo del Castillo, se ubica en los últimos lugares de intención de voto, superado por los centroderechistas Samuel Doria, Jorge Quiroga y Manfred Reyes, y por el izquierdista Andrónico Rodríguez.

La jornada electoral estará supervisada por 204.156 jurados en 34.026 mesas de votación y se extenderá hasta las 16.00 horas. Además, 14 misiones internacionales, encabezadas por la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a cinco delegaciones nacionales, vigilarán el proceso.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó que este es “el más importante de la historia contemporánea, no sólo porque se juegan muchas cosas, sino porque coincide con la celebración del bicentenario de la independencia”, conmemorada el pasado 6 de agosto.

Según la ley del Régimen Electoral, para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener más del 50% de los votos o al menos 40% con diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

