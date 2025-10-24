SUSCRÍBETE
Mundo

Senado de EE.UU. rechaza propuesta republicana para pagar a militares y otros trabajadores durante el cierre gubernamental

La norma habría incluido a más de 300 funcionarios del Congreso y a los empleados federales que están de servicio durante la interrupción del gobierno estadounidense, entre los que se cuentan controladores de tráfico aéreo y agentes de las fuerzas de seguridad.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Senadores republicanos. Foto Europa Press.

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves aprobar una propuesta de ley que incluía disposiciones para pagar a los militares en activo y a otros empleados federales considerados esenciales durante el período durante el que se extienda el actual cierre gubernamental, que supera las tres semanas de duración.

La norma, impulsada por el senador republicano Ron Johnson, obtuvo 54 votos a favor y 45 en contra, quedando así a seis apoyos de su aprobación, pese a contar con el apoyo de los demócratas Jon Ossof, Raphael Warnock y John Fetterman. Este último legislador también votó junto a la bancada republicana en las reiteradas votaciones sobre la ley de financiación provisional para reabrir el gobierno federal hasta finales de noviembre.

Según consigna el portal de noticias The Hill, el proyecto permitiría pagar a los militares y a los empleados que los jefes de las agencias determinen que están “exentos” del cierre o que están “realizando trabajos de emergencia”. A este respecto, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, precisó que la norma habría incluido a más de 300 empleados del Congreso.

Asimismo, indicó que el proyecto de ley de Johnson también habría garantizado el salario de los empleados federales que estén de servicio durante el cierre, incluyendo controladores de tráfico aéreo, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), guardabosques, agentes federales de las fuerzas de seguridad, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y agentes de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, el líder demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, calificó la propuesta de “treta” para dar al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, mayores competencias para elegir qué departamentos y agencias federales reabrir y cuáles mantener cerrados.

No es más que otra herramienta de (el presidente Donald) Trump para perjudicar a los trabajadores federales y a las familias estadounidenses, y para prolongar este cierre tanto como quiera”, declaró Schumer en el pleno, donde acusó al mandatario de “jugar políticamente con el sustento de la gente”.

Momentos antes de la votación, los senadores demócratas Chris Van Hollen y Gary Peters presentaron un proyecto de ley alternativo que ampliaba los abonos salariales a la totalidad de empleados federales y contratistas durante el cierre. La propuesta, bautizada como “Ley de Justicia Verdadera en el Cierre”, habría impedido que la administración Trump pudiera cometer reducciones de personal o despidos masivos.

Pero el republicano Johnson rechazó tramitar el texto como lo solicitaba Van Hollen, por unanimidad, argumentando que se trata de un proyecto demasiado complejo para aprobarlo sin revisión ni debate y que, además, se topa con el suyo.

