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    Taiwán denuncia una “escalada de tensiones” de China con “acoso” a buques mercantes en el estrecho

    El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán sostuvo que “Buques de la Guardia Costera y de la Policía Marítima de China están acosando a buques mercantes en la Zona Económica Exclusiva de Taiwán".

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades de Taiwán han denunciado este martes una “escalada de tensiones” en el estrecho tras las con maniobras de “acoso” de China a buques mercantes, en lo que considera un “expansionismo” para tratar de proyectar poder en la zona.

    “Buques de la Guardia Costera y de la Policía Marítima de China están acosando a buques mercantes en la Zona Económica Exclusiva de Taiwán para aparentar que China ejerce su jurisdicción”, ha denunciado el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, en un mensaje en redes sociales.

    Este dirigente taiwanés, ex ministro de Exteriores, ha calificado el incidente de “expansionismo” chino que “supone una grave escalada de la tensión regional”.

    “Hacemos un llamamiento a todos los buques mercantes de la zona para que ignoren las llamadas de radio de la Guardia Costera China”, ha subrayado.

    Las tensiones van al alza en la región después de que Pekín haya anunciado una “operación marítima para el cumplimiento de la ley” en aguas al este de Taiwán en respuesta a la apertura de conversaciones entre Japón y Filipinas, que acordaron abrir negociaciones para delimitaciones marítimas, en el marco de la larga disputa territorial que involucra a varios países de la región.

    A este respecto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha insistido en que China tiene una zona económica exclusiva y una plataforma continental en las aguas situadas al este de la isla de Taiwán, ha criticado que el paso de Japón y Filipinas de eludir a China “infringe gravemente el derecho internacional -incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar- y las normas básicas de las relaciones internacionales”.

    “Han vulnerado gravemente los derechos e intereses marítimos de China. China no lo permitirá bajo ningún concepto”, ha avisado el portavoz chino.

    Beijing considera la operación como un “movimiento necesario” en respuesta a las conversaciones anunciadas por Japón y Filipinas sobre la “delimitación marítima” de sus denominadas Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) y sus plataformas continentales.

    Más sobre:ChinaTaiwánBuques

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