    Mundo

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    La periodista ambiental e hija de Caroline Kennedy recientemente escribió sobre su batalla contra la leucemia en un ensayo en la revista The New Yorker.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Tatiana Schlossberg en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, el 29 de octubre de 2023, en Boston.

    Tatiana Schlossberg, nieta del 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, falleció el martes tras revelar en un ensayo publicado en noviembre que le habían diagnosticado una rara forma de leucemia. Tenía 35 años.

    Su familia anunció su fallecimiento en una publicación en redes sociales de la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy.

    “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, escribió la familia.

    Schlossberg era periodista ambiental y especializada en cambio climático, y la segunda hija de la hija de JFK, la exdiplomática estadounidense Caroline Kennedy, y el diseñador y artista Edwin Schlossberg.

    En un ensayo publicado en la revista The New Yorker en noviembre, Schlossberg comentó que los médicos le diagnosticaron el cáncer poco después del nacimiento de su hija en mayo de 2024. Afirmó que le habían diagnosticado leucemia mieloide aguda con una mutación rara, un cáncer de la sangre y la médula ósea.

    En aquel momento, también criticó a su primo Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos, por ser escéptico respecto a las vacunas y recortar los fondos para la investigación del cáncer.

    Schlossberg, también autora publicada, había escrito anteriormente sobre ciencia y cambio climático para The New York Times.

    Le sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

