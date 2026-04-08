Teherán denuncia “violaciones del alto al fuego” por parte de Israel tanto en Irán como en Líbano

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha señalado este miércoles las recientes “violaciones del alto el fuego” tanto en Irán como en Líbano por parte de Israel, pese al acuerdo negociado con Estados Unidos para que las partes y sus aliados cesen los ataques dos semanas.

Durante una llamada telefónica este miércoles con el jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, Araqchi ha tratado “las violaciones del alto el fuego en Irán y Líbano por parte del régimen sionista”, en referencia a las acciones de Israel.

Al tiempo, ha valorado el papel constructivo y responsable de Pakistán así como sus continuos y eficaces esfuerzos para poner fin a la guerra y fortalecer la paz y la seguridad en la región", ha informado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado difundido en redes sociales.

Ambos han destacado “la importancia de continuar la coordinación” tras una primera llamada entre el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en el marco del alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos horas antes.

Incursión de un dron

Por otro lado, la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim que sus fuerzas han destruido un dron Hermes 900 en el espacio aéreo de la provincia de Fars, ubicada en el sur del país.

“La entrada de cualquier aeronave enemiga estadounidense o sionista al espacio aéreo del país, incluso sin realizar operaciones militares, se considerará una violación del alto el fuego y recibirá una respuesta contundente”, ha advertido.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la suspensión de los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, mientras que Teherán ha informado de que durante este tiempo será posible el paso “seguro” por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque “mediante la coordinación” con el Ejército del país asiático.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo incluye a las partes y “sus aliados” y es un “alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares”, si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.