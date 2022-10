“¿Tienes la moral para llamarme mentiroso?”: El exabrupto de Bolsonaro por pregunta de periodista

En el último debate presidencial antes de la segunda vuelta de este domingo, los electores brasileños “sufrieron una ráfaga de discursos inconexos y la banalización de discusiones vitales para el futuro del país como el combate a la pobreza”, como calificó el diario Folha de Sao Paulo hoy el cara a cara entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro emitido anoche por TV Globo.

“Ni siquiera el Viagra levantó el debate final de la segunda vuelta”, escribió la columnista del diario paulista, Alexa Salomão, haciendo alusión al momento del debate en que el presidente brasileño explicó que la distribución de 35.000 cajas de Viagra al Ejército fueron para el tratamiento de la próstata y hasta preguntó a su contrincante: “¿Lo usas?”.

En opinión de Salomão, “el debate terminó con cero a cero para los candidatos y también para los indecisos”.

Pero luego del cara a cara, Bolsonaro protagonizó otra polémica. Ello, luego que en una conferencia de prensa se irritara por la pregunta de un periodista -que lo cuestionó por repetir una noticia falsa sobre el supuesto encuentro de Lula con narcotraficantes en una favela carioca- y abandonara furioso los Estudios Globo, en Río de Janeiro.

“Usted volvió a repetir ahora, repitió en el debate, que el expresidente Lula negoció su viaje al Complexo do Alemão con traficantes, con jefes del tráfico. Pero toda la prensa que acompañó la agenda, que sigue la política de Río de Janeiro, sabe que quien organizó esa agenda fue Renê Silva, un comunicador que toda la prensa conoce desde hace 10, 12 años aquí en Río de Janeiro. Entonces me gustaría saber por qué insististe en esa información, esa mentira”, cuestionó un periodista de Folha de Sao Paulo.

Pero el reportero ni siquiera pudo terminar la consulta, ya que Bolsonaro, visiblemente irritado, le preguntó: “¿Tienes la moral para llamarme mentiroso?”. Enseguida, golpeó el estrado y abandonó la plataforma, mientras el exjuez y senador electo por Paraná, Sergio Moro, le tocaba el brazo diciendo “calma”.

Tras ser nuevamente llamado “jefe del narcotráfico” por Bolsonaro, el periodista, activista y creador del diario Voz das Comunidades, Renê Silva, aseguró que demandará al presidente. “Voy a hablar con los abogados hoy para iniciar el proceso”, explicó.

Bolsonaro ya se había irritado minutos antes, cuando fue llamado por el término “candidato” por la producción de TV Globo, que intentó advertirle que la conferencia debía terminar a los 10 minutos. “¿Soy candidato o soy presidente? Si soy candidato, me voy. Entonces, por favor, soy el presidente de la República. El candidato estaba dentro (del estudio)”, dijo en tono irónico. Terminó hablando durante otros 13 minutos.

El exabrupto con el periodista de Folha de Sao Paulo, sin embargo, no fue el único que Bolsonaro protagonizó durante la conferencia de prensa posterior al debate. Cuando un periodista portugués de RTP (Rádio e Televisão de Portugal) le preguntó sobre la imagen de Brasil en el mundo, el presidente dijo que no entendía la pregunta. El reportero se ofreció a repetir, pero fue interrumpido por el excapitán de Ejército. “Si sigue repitiéndolo, seguiré sin entender. No hablo español ni portuñol”, señaló bruscamente.