Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

Cuatro personas murieron el viernes en el sur de Michigan luego de que una serie de tormentas severas —entre ellas, al menos un tornado— arrasara con viviendas, arrancara árboles de raíz y levantara techos completos. En varios sectores, los restos de madera y metal quedaron colgando de cables eléctricos y postes derribados.

El impacto más grave se registró en las cercanías del lago Union, cerca de Union City. Allí, tres personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras el paso de un aparente tornado, según informó la oficina del sheriff del condado de Branch. A unos 80 kilómetros al suroeste, en el condado de Cass, las autoridades confirmaron otra víctima fatal y varios lesionados luego de que otro tornado atravesara la zona.

Desde la terraza trasera de su casa, Lisa Piper grabó la escena al otro lado del lago Union, que todavía estaba congelado. En el video se ve cómo una nube en forma de embudo comienza a descender hasta tocar tierra. En segundos, los árboles empiezan a caer y fragmentos de techos y estructuras salen disparados.

Un fenómeno poco habitual en Michigan

Las tormentas se formaron el viernes en una extensa franja del país que va desde Michigan hasta Oklahoma. Hubo reportes de lluvias intensas, ráfagas de viento y múltiples alertas de tornado emitidas desde Iowa hacia el sur de las planicies. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó al menos un tornado en las cercanías de Union City y evaluaba otros posibles.

Según explicó el meteorólogo David Roth, del Centro de Predicción Meteorológica en Maryland, el fenómeno se produjo por la combinación de humedad proveniente del Golfo de México con un frente cálido que avanzó hacia el norte. Al encontrarse con aire mucho más frío en la región de los Grandes Lagos, se generaron las condiciones para la formación de tornados.

En Michigan este tipo de fenómenos no es habitual. El estado registra en promedio unos 15 tornados al año, una cifra muy inferior a la de estados como Texas o Kansas. Aun así, la gobernadora Gretchen Whitmer activó el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar la respuesta ante los daños provocados por las tormentas.

El sistema también dejó destrucción en otros puntos del país. En Oklahoma, un tornado trazó un camino de daños de más de seis kilómetros en el condado de Okmulgee, derribando árboles y dejando a más de 1.600 personas sin electricidad. Equipos de emergencia trabajaban durante la noche despejando carreteras y revisando viviendas afectadas.

Los especialistas advierten que estos episodios marcan el inicio de la llamada temporada de tornados en Estados Unidos. Ante ese escenario, recomiendan que la población se prepare con medidas básicas de prevención, como contar con radios de alerta meteorológica y tener definido con anticipación un lugar seguro donde refugiarse en caso de que se emitan advertencias por tornados.