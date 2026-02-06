Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

Más 800 empleados de Google solicitaron que la empresa se niegue a hacer contratos con el gobierno de Trump. Foto: Archivo

Tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis a manos de los agentes federales de inmigración el 24 de enero pasado, los empleados de Google inundaron los foros internos de la compañía con peticiones de respuesta por parte del gigante tecnológico.

Según informa The New York Times, más de 800 empleados pidieron a la gerencia, mediante una petición formal, transparencia sobre cómo la tecnología de Google apoya a las agencias federales de inmigración. También, instaron a la compañía a dejar de hacer negocios con dichas organizaciones.

La petición expresó su “consternación por la violencia” y las “redadas de estilo paramilitar” por parte de los agentes de inmigración, a las que acusaron de colaborar con Google.

Además, pidieron a la compañía que tomara medidas de seguridad para proteger a los empleados tras un supuesto intento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de entrar en el campus de la compañía en Cambridge, Massachusetts.

La petición marcó un resurgimiento del activismo laboral en Google y en Silicon Valley tras años de relativa calma. Los empleados tecnológicos, que usualmente se manifiestan en silencio mientras los ejecutivos se acercaban a la administración Trump, ahora están comenzando a instar a algunas de las empresas más grandes del mundo para que presionen a la Casa Blanca para que cambie sus políticas contra los inmigrantes.

“Han desechado o borrado ese lema, pero su filosofía está profundamente arraigada”, afirmó Matthew Tschiegg al Times, un ingeniero en la nube que firmó la petición y ha trabajado en Google durante más de una década.

Aunque firmada por una pequeña fracción de los aproximadamente 190.000 trabajadores de la empresa, la petición recuerda a la agitación que se vivió en Google en 2018. Ese año, trabajadores de la compañía tecnológica se declararon en huelga por la gestión interna del acoso sexual.

Sumado a lo anterior, protestaron por la participación de Google en un programa del Pentágono que utilizaba inteligencia artificial para mejorar los ataques con drones.

En los años posteriores, la dirección de Google limitó el acceso de los empleados a los documentos internos, redujo las reuniones generales y reprimió la disidencia.

En 2024, la empresa despidió a 28 trabajadores por protestar contra su contrato de gestión en la nube con el gobierno de Israel.

Como resultado, algunos empleados se han vuelto más reticentes a desafiar a la dirección, según afirmó Tschiegg.

Sin embargo, muchos empleados aún creen en el lema corporativo informal de la empresa: “No seas malvado”.

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ejecutivos e inversores de Silicon Valley -incluidos Elon Musk, quien dirige SpaceX y Tesla; Tim Cook, director ejecutivo de Apple; y Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta- se han unido para apoyar al mandatario republicano con donaciones y compromisos políticos. Su solidaridad creó la percepción de que la industria tecnológica había pasado de ser liberal a conservadora.

Pero el asesinato de Alex Pretti agrietó esa percepción. Tras el tiroteo, Tim Cook, Sam Altman -director ejecutivo de de OpenAI- y otros solicitaron a Trump que redujera la cantidad de agentes desplegados en Minnesota.

Por el momento, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, no ha emitido ninguna declaración pública. Pero, Jeff Dean, jefe del laboratorio de investigación de inteligencia artificial DeepMind de Google, escribió en redes sociales: “Todas las personas, independientemente de su afiliación política, deberían denunciar esto”.

La petición de los trabajadores de Google, que recibió más de 500 firmas en 24 horas, fue organizada por No Tech for Apartheid, un grupo de trabajadores de Google y Amazon que exige la eliminación del contrato conjunto de computación en la nube de las empresas con el Ejército y el gobierno israelíes.

La solicitud incluye un enlace con un informe de The Intercept que afirma que Google proporciona servicios en la nube al ICE. También, menciona la colaboración de Google con Palantir, la empresa de análisis de datos y tecnología que desarrolló software para rastrear inmigrantes.

Además, una portavoz de Google dijo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos utilizó infraestructura en la nube disponible comercialmente a través de los clientes de Google, incluidos servicios básicos de computación y almacenamiento en la nube.

Tschiegg afirmó que los empleados desconocían cómo se utilizaba la tecnología de Google en esos y otros acuerdos. Así, la petición solicita una sesión de preguntas y respuestas con la gerencia sobre los contratos de la compañía con las autoridades de inmigración y que se aclare si la empresa permitirá que el gobierno utilice inteligencia artificial.

“Parece que buscan el dinero”, dijo. Luego, afirmó: “Esto crea un dilema moral y ético”.