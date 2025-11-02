Tragedia en México: al menos 23 muertos tras una explosión en una tienda

Este sábado 1 de noviembre, al menos 23 personas murieron y otras 11 resultaron con heridas graves a causa de una explosión en un supermercado, específicamente en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, al norte de México.

Según declaró el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la explosión ocurrida en una tienda de la cadena Waldo’s, registró entre sus víctimas a al menos seis menores de edad, dos mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del supermercado.

Por otro lado, Durazo también señaló que los heridos fueron atendidos en diferentes hospitales de la ciudad.

Ante las circunstancias, el gobernador Durazo detalló: “He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan”.

La Fiscalía de Sonora indicó en la red X que “la hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental” y que las pesquisas se centran en “un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial”.

Así también, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto a través de la plataforma de X, aclarando: “He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.