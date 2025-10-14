SUSCRÍBETE
Mundo

Tragedia minera en Venezuela: al menos 14 muertos deja derrumbe en yacimiento de oro en El Callao

El colapso ocurrió en el corredor “Cuatro Esquinas”, emplazado en el estado Bolívar, tras intensas lluvias que provocaron el desplome de los túneles.

Por 
Roberto Martínez

Un trágico suceso sacude al sur de Venezuela, donde al menos 14 personas perdieron la vida tras el colapso de una mina de oro artesanal en el municipio de El Callao, en el estado de Bolívar, una zona conocida por su intensa actividad minera informal.

Según informaron las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el derrumbe ocurrió en el corredor minero “Cuatro Esquinas”, luego de que fuertes lluvias saturaran los suelos y provocaran el desplome de varios ejes o “cilindros” de excavación utilizados por los trabajadores.

Al respecto, se indicó que los equipos de rescate, bomberos y voluntarios se desplegaron en el lugar durante la madrugada de ayer lunes y continuaron con las operaciones de búsqueda durante toda la jornada.

Según los últimos reportes, seis cuerpos habían sido recuperados, aunque el balance preliminar de las autoridades eleva el número de víctimas fatales a 14.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los equipos de emergencia informaron que se encuentran en la primera fase de los trabajos, consistente en bombear el agua acumulada en los túneles para reducir el nivel de inundación y permitir el acceso seguro de los rescatistas.

“El primer paso es drenar todos los pozos del sector para disminuir el nivel de agua y luego evaluar los esfuerzos de rescate”, indicaron los organismos de emergencia.

Las labores se desarrollan en condiciones de alto riesgo, debido a la inestabilidad del terreno y las lluvias persistentes en la región.

El Callao, situado a más de 700 kilómetros de Caracas, forma parte del Arco Minero del Orinoco, una vasta franja rica en oro, diamantes y coltán, donde miles de mineros trabajan en condiciones precarias y sin supervisión estatal adecuada.

