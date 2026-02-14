Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

El anuncio del gobierno del Presidente Gabriel Boric de destinar un millón de dólares en ayuda humanitaria a Cuba —a través del fondo “Chile contra el hambre y la pobreza” y mediante Unicef— abrió un debate político interno, pero también puso el foco en qué otras naciones han adoptado medidas similares frente a la crisis que atraviesa la isla.

El canciller Alberto van Klaveren precisó que el aporte chileno será canalizado a través de Unicef y se financiará con cargo al fondo especial, administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). Según explicó, se trata de una contribución monetaria por US$ 1 millón, mecanismo que —dijo— resulta “lo más práctico” desde el punto de vista logístico.

El ministro recalcó además qu e los recursos no serán entregados al gobierno cubano, sino a un organismo internacional con presencia en terreno, y que se solicitará la correspondiente rendición de cuentas . La decisión se adoptó en medio de cuestionamientos de la oposición, que anunció gestiones para que el secretario de Estado explique los alcances de la medida en el Senado.

México y Rusia comprometen ayudas

México es uno de los países que ha concretado el apoyo más visible. Este jueves arribaron al puerto de La Habana los buques Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con 814 toneladas de ayuda humanitaria.

Según informó el Ejecutivo mexicano, el cargamento incluyó leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. Además, quedarían más de 1.500 toneladas adicionales pendientes de envío.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el gesto y calificó la asistencia como una muestra de “solidaridad” y “amistad” entre ambos países.

En paralelo, Rusia también ha manifestado su disposición a asistir a La Habana. Según informó el diario ruso Izvestia, el Ministerio de Desarrollo Económico ruso señaló que se espera que Moscú suministre petróleo y derivados como parte de una ayuda “humanitaria”, en un contexto marcado por la escasez de combustible en la isla.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cuestionó las “medidas asfixiantes” de Estados Unidos contra Cuba y calificó como “realmente crítica” la situación económica que enfrenta el país caribeño.

Cabe señalar que Cuba enfrenta desde hace años una profunda crisis económica, con alta inflación, escasez de alimentos y medicinas, apagones prolongados y restricciones en el suministro de combustible, situación que se ha visto agravada por el endurecimiento de sanciones estadounidenses y la disminución del apoyo energético externo.