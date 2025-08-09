Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

A casi dos meses del atentado a tiros que sufrió el precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, su condición de salud sigue crítica.

Este sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está siendo atendido, informó que “en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central".

A través de un comunicado, explicaron que la “condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”.

Desde el organismo, detallaron que continuará bajo un “monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”.

Asimismo, desde el organismo comunicaron que su pronóstico de mejoría seguirá reservado.

El político de 39 años recibió dos disparos en la cabeza en medio de un actividad en un parque del barrio bogotano de Modelia.

Hasta ahora hay cinco detenidos por el ataque en contra del senador, uno de ellos se entregó voluntariamente a las autoridades.

El Ministerio Público determinó que hay que al menos 10 personas que estuvieron involucradas en la planificación y ejecución del atentado contra Uribe.