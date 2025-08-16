Tras fallida cumbre de Alaska: Trump le dice a Zelensky que Putin quería más territorio ucraniano

Después de la cumbre de Alaska, donde los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, no lograron llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, Trump informó al Presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky que Putin había exigido más territorio ucraniano.

De acuerdo a Reuters, en una reunión con el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, Trump indicó que el líder ruso había ofrecido congelar la mayoría de las líneas del frente si las fuerzas de Kiev cedían todo Donetsk , la región industrial que es uno de los principales objetivos de Moscú.

Según el mismo medio, Zelenskiy rechazó la exigencia. Esto porque Rusia ya controla una quinta parte de Ucrania. Incluso, este país ya tiene las tres cuartas partes de la provincia de Donetsk desde 2014.

En la misma línea, Zelensky afirmó que se reuniría con Trump en Washington el lunes.

Esto mientras que los aliados europeos de Kiev aplaudieron las gestiones del Presidente de EE.UU., y, a la vez, se comprometieron a respaldar a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia.