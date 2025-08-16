Evelyn Matthei inscribe candidatura presidencial en el Servel y presenta pacto parlamentario “Chile Grande y Unido”

Santiago 16 de agosto 2025. La candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei inscribe su opcion en el Servicio Electoral de la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei inscribió este sábado su candidatura presidencial y acompañó a la UDI, RN, Evópoli y Demócratas a presentar el pacto parlamentario “Chile Grande y Unido” ante el Servicio Electoral (Servel).

La exalcaldesa de Providencia destacó que la alianza alcanzada por las tiendas opositoras busca consolidar un futuro de “unidad, seguridad y desarrollo para el país”.

“Con enorme alegría y esperanza puedo decirles que hoy un mejor futuro comienza. Los partidos que me acompañan, conscientes de su responsabilidad histórica, espíritu democrático y profundo amor por Chile, han decidido formar la alianza política que cimentará el desarrollo de nuestra patria. Por eso le hemos puesto ‘Chile Grande y Unido ’”, afirmó Matthei.

En el lugar, la candidata presidencial estuvo acompañada por los timoneles de cada partido: Gonzalo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Ximena Rincón (Demócratas) y Andres Jouannet (Amarillos).

Santiago 16 de agosto 2025. La candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei inscribe su opcion en el Servicio Electoral de la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Allí, aprovechó de criticar la gestión del gobierno, asegurando que en la población “muchos sienten incertidumbre, frustración, desamparo y enojo, y tienen razón”.

“Quienes venían a refundarlo todos nos ha entregado años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”, apuntó la abanderada opositora.

Frente a esto, aseguró que, con su candidatura, “vamos a enfrentar con valentía e inteligencia el mayor dolor de los chilenos: la delincuencia desatada”.

“No lo haremos con improvisación y eslóganes vacíos, sino con planificación, tecnología, recursos y estrategia, para que el Estado recupere cada calle y cada barrio para las personas de bien”, sostuvo, agregando que “el tiempo de la seguridad y de la responsabilidad institucional ha llegado“.

Matthei también destacó la importancia de la unidad alcanzada por los partidos opositores en el pacto parlamentario, afirmando que “esta alianza asegura el mejor futuro para nuestro maravilloso país”

“Creemos en la fuerza de la unidad. en la seriedad para gobernar y en la capacidad de los chilenos y chilenas para volver a ponerse de pie y caminar juntos hacia el desarrollo”, sentenció.

.