SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Proyectos “populares”: creatividad legislativa brota en año electoral

Esta semana, la presentación de iniciativas de perfil popular no disminuyó. Incluso, fue tema de discusión al inicio de las sesiones de la Cámara, ya que algunas se saltaban las facultades del Presidente de la República.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson

Un retiro de hasta cinco millones de pesos, a modo de autopréstamo desde los fondos de ahorros previsionales, propone un proyecto de los diputados Rubén Oyarzo (radical), Jorge Durán (RN), Félix González (ecologista) y Karen Medina (independiente DC).

La iniciativa, presentada el año pasado, pretende ser reactivada por sus autores a tres meses de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

“Es necesario reflotar el autopréstamo. Vamos a ir a la Comisión de Constitución a exigir que se ponga este proyecto”, dijo Oyarzo, quien, en todo caso, no asistió esta semana a la instancia donde se encuentra radicada y congelada la iniciativa.

Esta se suma a un conjunto de mociones parlamentarias presentadas o reactivadas en los últimos días, que tienen un objetivo claro de generar visibilidad en el período electoral, o bien, aprovechar estos tiempos de campaña para reducir la resistencia de quienes se oponen, en vista de que son temas que concitan supuestamente apoyo popular.

El proyecto de autopréstamo es distinto a los retiros previsionales que propone la diputada Pamela Jiles (PDG), quien el año pasado presentó otra reforma en ese sentido y que también se encuentra en la Comisión de Constitución.

No obstante, todavía es un misterio si la legisladora, hoy aliada del candidato presidencial Franco Parisi, activará su presión pública, ya que por sí sola ella no podría abrir la discusión, dada la conocida resistencia del presidente de la comisión, el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Esta semana la presentación de iniciativas de ese perfil popular no disminuyó. Incluso, fue tema de discusión al inicio de las sesiones de la Cámara, ya que se saltaban las facultades del Primer Mandatario, llegando a poner en tela de juicio el régimen presidencialista chileno.

El lunes, el mismo Oyarzo, con el apoyo de los diputados Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas), Karol Cariola (PC) y Marcela Riquelme (indep. ex Frente Amplio) presentaron una reforma constitucional para darle una atribución nueva a la Cámara “que obligue al Presidente de la República a renegociar los contratos eléctricos”, con el fin de reducir las cuentas de luz.

Esta semana, además, tras los reparos de la Contraloría por el uso del pase escolar, inmediatamente se presentaron dos mociones para permitir el uso “incondicional”, “permanente” e “ilimitado” de esta credencial de transporte público. Una de las iniciativas era de la DC y la otra, del oficialismo.

En tanto, la diputada Camila Musante (indep. PPD) anunció la presentación de un proyecto para declarar feriado el próximo 17 de septiembre, tema que inmediatamente generó debate en el Congreso. Algunos respaldaron la idea, otros derechamente le reprocharon el objetivo electoral.

En la Cámara Alta, en tanto, el senador José Miguel Durana (UDI) presentará un proyecto para suspender la implementación de la Convención de Ottawa. Este tratado internacional, suscrito por Chile, busca erradicar el uso de minas antipersonales, que en el caso de nuestro país fueron instaladas en los años 70 en la frontera norte en medio de tensiones con Perú.

A pesar de que el Ministerio de Defensa completó hace cinco años el proceso de desminado, Durana propone renunciar a la convención y volver a sembrar algunos explosivos para inhibir el flujo migratorio irregular y el tráfico ilegal a través del desierto. Dado que esa sería una facultad exclusiva del Presidente de la República, el senador UDI presentará un proyecto para "suspender indefinidamente los efectos del Decreto Supremo N° 4 de 2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores", que promulgó la Convención de Ottawa.

A pesar de que algunas de estas iniciativas difícilmente tengan destino sin el apoyo del gobierno, tuvieron una amplia repercusión mediática, especialmente en canales de televisión.

Aunque muchos de estos proyectos no son del agrado del Ejecutivo -pues interfieren en facultades exclusivas del Presidente-, los ministros prefieren ahorrarse una polémica con legisladores que promueven estas medidas, ya que ni siquiera serán sometidas a discusión en la Cámara y el Senado, y posiblemente quedarán congeladas indefinidamente.

Solo en aquellos casos en que estos proyectos han tomado vuelo en instancias legislativas el gobierno ha puesto algún reparo en forma clara y tajante.

Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, al ser consultados por la prensa o requeridos por los propios parlamentarios, han cuestionado la reforma que busca eliminar cobros en unidades de fomento y la iniciativa que elimina el tope de las indemnizaciones por años de servicio.

“Sería un terremoto para el mercado hipotecario”, dijo Marcel al cuestionar la iniciativa en contra de la UF, presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien salió a precisar que su apuesta era simplemente acotar el margen de uso de este instrumento, que hoy se emplea en colegios, en gimnasios y en el sistema de salud.

El problema de Marcel, sin embargo, recién se avecina. La discusión de la Ley de Presupuesto que comienza en octubre, probablemente se convertirá en el principal objetivo de la creatividad parlamentaria en tiempos electorales.

La tramitación del erario nacional, de hecho, facilita que los diputados y senadores agreguen glosas de distinta índole para tratar de condicionar el gasto público o bien permitir medidas y adquisiciones de interés popular.

Más sobre:PolíticaCongresoAutopréstamoContratos eléctricosConvención de OttawaMinas antipersonalesUF

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Tres reos se fugan de la Cárcel de Valparaíso y gobierno reconoce fallas en ese penal

Jadue al Tricel: el difícil camino para que el exalcalde sea candidato

Chofer de camión falleció tras accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte: reventó uno de sus neumáticos y cabina se incendió

Hallan a un hombre con múltiples impactos balísticos a un costado de la Iglesia San Francisco

Lo más leído

1.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

2.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

3.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

4.
David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

David Florido, el carabinero asesinado por uno de los reos que se fugó desde la cárcel de Valparaíso

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 16 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Tres reos se fugan de la Cárcel de Valparaíso y gobierno reconoce fallas en ese penal
Chile

Tres reos se fugan de la Cárcel de Valparaíso y gobierno reconoce fallas en ese penal

Jadue al Tricel: el difícil camino para que el exalcalde sea candidato

Chofer de camión falleció tras accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte: reventó uno de sus neumáticos y cabina se incendió

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales
Negocios

¿Vía decreto o vía legal?: El camino de las propuestas económicas presidenciales

Un ex ejecutivo del Citi y ex autoridad delinea las propuestas de Kast para el mercado de capitales

El consumo de vino blanco crece en el mundo de la mano del cambio climático

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena
Tendencias

La historia del hombre que sobrevivió solo con su gato en la Patagonia chilena

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”
El Deportivo

Entrevista con Juan Tagle: “El Claro Arena ayudará a retomar la senda de triunfos que inició en 2016”

Colo Colo y la UC buscan consuelo en el clásico

Vidal vs. Medel: cara a cara en el torneo local después de 18 años

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”
Cultura y entretención

Spike Lee: “No voy a criticar sólo a Estados Unidos; en todo el mundo estamos perdiendo el control”

Crítica de discos: The Doors y The Black Keys brillan; Jonas Brothers palidece

Angelo Pierattini lanza uno de los mejores discos chilenos del año: “He hecho lo que he querido en la música”

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”
Mundo

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

De empresarios, militares y cocaleros a la política: Los candidatos que se disputan la presidencia de Bolivia

Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi