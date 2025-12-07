Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

En un discurso televisado emitido la tarde de este domingo, el presidente de Benín, Patrice Talon, dio por terminado el intento de golpe de Estado registrado en horas de la mañana en el país africano y prometió que sus ejecutores, todavía a la fuga, responderán ante la justicia.

“La situación está totalmente bajo control” , declaró Talon desde el palacio presidencial de Cotonou antes de asegurar que “esta aventura no quedará impune” después de que “un grupo de militares, bajo el pretexto de afirmaciones falsas, se amotinara para atacar las instituciones de la República y desestabilizar con imprudencia la nación”.

“En coordinación con el Comando de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, voy a tomar las acciones necesarias para mantener la paz, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos” , añadió el líder del país emplazado en el oeste africano.

Las declaraciones del mandatario se produce luego de que, esta mañana, un grupo de militares aunciara en la televisión pública de Benín que habían tomado el poder y destituido al presidente Talon.

Sin embargo, momentos más tarde el ministro del Interior Alassane Seidou, salió a desmentir el éxito en la intentona golpista, aunque hasta ese momento se desconocía el paradero del jefe de Estado, quien asumió en el poder el año 2016 y debe abandonar el cargo en abril de 2026, tras el desarrollo de unas próximas elecciones y luego de cumplir dos períodos al mando.

Para estos comicios, el candidato del partido del actual mandatario es el otrora ministro de Finanzas de su gobierno, Romuald Wadagni.

Golpe fallido

A primera hora de esta mañana, un grupo de militares anunció a través de la televisión pública el derrocamiento del presidente Talon y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri bajo el llamado Comité Militar para la Refundación (CMR).

Sin embargo, poco después comenzaron a emerger mensajes del gobierno beninés, con el ministro del Interior Seidou a la cabeza, que dieron el golpe por abortado.

De todas formas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), anunció el “despliegue inmediato” de elementos de su llamada “fuerza de reserva” en Benín para terminar de garantizar la seguridad de la población, según un comunicado publicado en su página web.

Esta fuerza comprenderá militares de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana y “apoyará al Gobierno y al Ejército Republicano de Benín para preservar el orden constitucional y la integridad territorial de la República de Benín”.

Intervención de Nigeria

El despliegue de la fuerza internacional fue precedido de intervenciones del Ejército nigeriano para sofocar el golpe, según ha confirmado en su cuenta de X el portavoz del gobierno, Sunday Dare.

En respuesta a dos solicitudes distintas del gobierno de Benín, el presidente de Nigeria, Ahmed ‘Bola’ Tinubu, ordenó primero que aviones de combate de la Fuerza Aérea nigeriana “entraran en el país y tomaran el control del espacio aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas de la Televisión Nacional y de un campamento militar donde se habían reagrupado”.

La República de Benín, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitó en una nota verbal el apoyo aéreo nigeriano inmediato “en vista de la urgencia y gravedad de la situación y para salvaguardar el orden constitucional, proteger las instituciones nacionales y garantizar la seguridad de la población”.

En la segunda solicitud, las autoridades de Benín solicitaron el despliegue de efectivos de la fuerza aérea nigeriana en el espacio aéreo beninés para realizar operaciones de vigilancia e intervención rápida bajo la coordinación de Benín.

El gobierno de Benín también solicitó el despliegue de fuerzas terrestres nigerianas “estrictamente para misiones aprobadas por la autoridad del mando militar beninés en apoyo a la protección de las instituciones constitucionales y la contención de grupos armados”.