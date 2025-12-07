VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Luego de la intentona golpista encabezada la mañana de este domingo por un grupo de militares del país africano, se anunció el despliegue de elementos de una “fuerza de reserva” multinacional para terminar de controlar la crisis.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press

    En un discurso televisado emitido la tarde de este domingo, el presidente de Benín, Patrice Talon, dio por terminado el intento de golpe de Estado registrado en horas de la mañana en el país africano y prometió que sus ejecutores, todavía a la fuga, responderán ante la justicia.

    “La situación está totalmente bajo control”, declaró Talon desde el palacio presidencial de Cotonou antes de asegurar que “esta aventura no quedará impune” después de que “un grupo de militares, bajo el pretexto de afirmaciones falsas, se amotinara para atacar las instituciones de la República y desestabilizar con imprudencia la nación”.

    “En coordinación con el Comando de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, voy a tomar las acciones necesarias para mantener la paz, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos”, añadió el líder del país emplazado en el oeste africano.

    Las declaraciones del mandatario se produce luego de que, esta mañana, un grupo de militares aunciara en la televisión pública de Benín que habían tomado el poder y destituido al presidente Talon.

    Sin embargo, momentos más tarde el ministro del Interior Alassane Seidou, salió a desmentir el éxito en la intentona golpista, aunque hasta ese momento se desconocía el paradero del jefe de Estado, quien asumió en el poder el año 2016 y debe abandonar el cargo en abril de 2026, tras el desarrollo de unas próximas elecciones y luego de cumplir dos períodos al mando.

    Para estos comicios, el candidato del partido del actual mandatario es el otrora ministro de Finanzas de su gobierno, Romuald Wadagni.

    Golpe fallido

    A primera hora de esta mañana, un grupo de militares anunció a través de la televisión pública el derrocamiento del presidente Talon y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri bajo el llamado Comité Militar para la Refundación (CMR).

    Sin embargo, poco después comenzaron a emerger mensajes del gobierno beninés, con el ministro del Interior Seidou a la cabeza, que dieron el golpe por abortado.

    De todas formas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), anunció el “despliegue inmediato” de elementos de su llamada “fuerza de reserva” en Benín para terminar de garantizar la seguridad de la población, según un comunicado publicado en su página web.

    Esta fuerza comprenderá militares de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana y “apoyará al Gobierno y al Ejército Republicano de Benín para preservar el orden constitucional y la integridad territorial de la República de Benín”.

    Intervención de Nigeria

    El despliegue de la fuerza internacional fue precedido de intervenciones del Ejército nigeriano para sofocar el golpe, según ha confirmado en su cuenta de X el portavoz del gobierno, Sunday Dare.

    En respuesta a dos solicitudes distintas del gobierno de Benín, el presidente de Nigeria, Ahmed ‘Bola’ Tinubu, ordenó primero que aviones de combate de la Fuerza Aérea nigeriana “entraran en el país y tomaran el control del espacio aéreo para ayudar a desalojar a los golpistas de la Televisión Nacional y de un campamento militar donde se habían reagrupado”.

    La República de Benín, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, solicitó en una nota verbal el apoyo aéreo nigeriano inmediato “en vista de la urgencia y gravedad de la situación y para salvaguardar el orden constitucional, proteger las instituciones nacionales y garantizar la seguridad de la población”.

    En la segunda solicitud, las autoridades de Benín solicitaron el despliegue de efectivos de la fuerza aérea nigeriana en el espacio aéreo beninés para realizar operaciones de vigilancia e intervención rápida bajo la coordinación de Benín.

    El gobierno de Benín también solicitó el despliegue de fuerzas terrestres nigerianas “estrictamente para misiones aprobadas por la autoridad del mando militar beninés en apoyo a la protección de las instituciones constitucionales y la contención de grupos armados”.

    Más sobre:Beníngolpe de EstadoPatrice Talonpresidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Decretan arresto domiciliario y arraigo a conductor de camión por accidente en que murió subprefecto PDI en Villa Alemana

    Filtración de agua en el Louvre daña cientos de documentos de su biblioteca de egiptología

    Caballo muere en plena ruta a Lo Vásquez en jornada de peregrinación

    Quién era Rodrigo Carreño Rodríguez, el subprefecto de la PDI fallecido en un accidente de tránsito en Villa Alemana

    Encuentran cuerpo de funcionario de Gendarmería desaparecido en playa de Tocopilla

    Lo más leído

    1.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    2.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    4.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    5.
    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs
    Chile

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Decretan arresto domiciliario y arraigo a conductor de camión por accidente en que murió subprefecto PDI en Villa Alemana

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    En vivo: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentan por el retorno a la Primera División
    El Deportivo

    En vivo: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentan por el retorno a la Primera División

    La dura autocrítica de Vicente Pizarro por el paupérrimo año de Colo Colo: “El rendimiento de los jugadores no fue bueno”

    Colo Colo no lo aprovechó: Cobresal clasifica a la Copa Sudamericana pese a ser goleado por Ñublense

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”
    Mundo

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Filtración de agua en el Louvre daña cientos de documentos de su biblioteca de egiptología

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile