Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

Un grupo de militares realizó este domingo una alocución en la televisión pública de Benín, al oeste de África, anunciando que habían tomado el poder y destituido al presidente de aquella nación, Patrice Talon.

“El Comité deliberó y decidió lo siguiente: El Sr. Patrice Talon es destituido de su cargo de Presidente de la República. El teniente coronel Tigri Pascal es nombrado Presidente del Comité Militar para la Refundación de la República, con efecto a partir de hoy en Cotonú”, leyeron en el mencionado texto según detalla la agencia EFE.

Sin embargo, durante esta misma jornada, el ministro del Interior de Benín, Alassane Seidou, salió a desmentir el éxito en la intentona golpista.

“En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados inició una sublevación con el objetivo de desestabilizar el estado y sus instituciones”, comenzó señalando Seidou en una alocución transmitida por Facebook según detalló AP.

“Frente a esta situación, las Fuerzas Armadas de Benín y su liderazgo, fieles a su juramento, permanecieron comprometidos con la república”, agregó Seidou.

A pesar de las palabras del ministro del Interior, por el momento no se tienen noticias del paradero del presidente Talon, quien asumió en el poder el año 2016 y debía abandonar el cargo en abril de 2026 tras el desarrollo de unas próximas elecciones y luego de cumplir dos períodos al mando.

Para estos comicios, el candidato del partido del actual mandatario era el otrora ministro de Finanzas de su gobierno, Romuald Wadagni.

Por otro lado, AP detalla que el candidato opositor Renaud Agbodjo había sido vetado por la comisión electoral debido a que, según la entidad, no presentaba suficientes patrocinadores.