Opositor venezolano Alfredo Díaz muere bajo custodia del Sebin: denuncian “patrón de represión estatal”

La ONG venezolana Foro Penal denunció este sábado la muerte en prisión del exgobernador opositor de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien falleció bajo custodia del Estado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.

Díaz, de 55 años, llevaba más de un año detenido y en aislamiento, tras ser acusado en 2024 de “terrorismo” e “instigación al odio”.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que se trata de “otro preso político que muere en cárceles venezolanas”, señalando que solo se le permitió una visita de su hija durante todo el periodo de reclusión. “¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia. ¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”, cuestionó la esposa del exgobernador, Leynys Malavé, en redes sociales.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) aseguró que Díaz falleció producto de un “infarto fulminante” en El Helicoide, y calificó el hecho como parte de una “consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder”.

Reacciones de la oposición: “No habrá impunidad”

A través de un comunicado conjunto, la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia afirmaron que la muerte de Díaz revela un “patrón sostenido de represión estatal”. Denunciaron que ya son siete los presos políticos fallecidos en custodia desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

“El sistema de seguridad y penitenciario ha sido instrumentalizado para perseguir, castigar y quebrar a quienes piensan distinto”, señalaron. Ambos líderes sostuvieron que la integridad y la vida de Díaz eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado”.

Adelantaron además que documentarán “cada omisión y cada responsabilidad” y que “no habrá impunidad”.

El opositor y líder de VP, Leopoldo López, también responsabilizó al régimen por el fallecimiento. “Murió en el centro de tortura El Helicoide. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron. Es otra víctima de la dictadura”, afirmó.