María Corina Machado asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo

La líder opositora venezolana María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo 10 de diciembre, en medio de fuertes preocupaciones por su seguridad y bajo un estricto hermetismo respecto de su salida de Venezuela.

Su presencia fue confirmada al Instituto Nobel noruego durante la noche del viernes, tras semanas de dudas por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y su condición de clandestinidad.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, señaló a AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. El responsable de comunicación de la institución, Erik Aasheim, reafirmó lo anterior a EFE y subrayó que no pueden entregar detalles sobre su itinerario “por razones de seguridad”.

La preocupación no es menor. El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, ha advertido que el desplazamiento supone un riesgo real: “ El régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio ”. El propio comité ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad de la opositora tanto en el viaje a Europa como en su eventual retorno.

Machado, galardonada en octubre por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y su defensa de una transición pacífica desde la dictadura a la democracia, había afirmado meses atrás que solo podría abandonar el país cuando existieran “condiciones de libertad”. Desde hace más de un año se mantiene en la clandestinidad tras denunciar amenazas directas contra su vida.

A la ceremonia también asistirá el dirigente opositor y presidente electo de Venezuela, Edmundo González , exiliado en España desde 2024 debido a una orden de detención. El político participará luego de recibir en Roma el Premio Internacional del Instituto Milton Friedman

En Oslo se espera la presencia de varios jefes de Estado, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; y Paraguay, Santiago Peña, quienes confirmaron su asistencia para acompañar a Machado. El comando de la líder opositora agradeció el gesto del mandatario argentino, calificándolo como una muestra de “hermandad continental” y de compromiso con la democracia venezolana.