Trump ordena una “revisión exhaustiva” los planes de vacunación infantil en Estados Unidos según estándares globales

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este viernes una “revisión exhaustiva” a nivel federal de las pautas de vacunación infantil en Estados Unidos para “alinearse con las mejores prácticas” a nivel mundial, apenas horas después de que un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) eliminase su recomendación de vacunar contra la hepatitis B a los recién nacidos, decisión que el magnate ha calificado como “excelente”.

“Acabo de firmar un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que acelere una evaluación exhaustiva de los calendarios de vacunación de otros países del mundo y armonice mejor el calendario de vacunación estadounidense para que finalmente se base en el criterio de referencia de la ciencia y el sentido común”, ha anunciado el mandatario en una publicación en su red social, Truth Social.

El objetivo de Trump es actualizar el calendario de vacunación infantil básica de Estados Unidos “para que se ajuste a la evidencia científica” y se alinee con “las mejores prácticas de países desarrollados similares”, como Canadá, Japón y Alemania, sin que ello ponga en riesgo “el acceso a las vacunas actualmente disponibles para los estadounidenses”.

“Los países pares desarrollados recomiendan menos vacunas infantiles”, ha insistido el magnate neoyorquino, quien ha criticado que el plan de vacunación infantil estadounidense ha exigido “durante mucho tiempo” hasta 72 inyecciones “para bebés perfectamente sanos (...), mucho más de lo necesario”. “¡Es ridículo! Muchos padres y científicos han cuestionado la eficacia de este calendario, ¡y yo también!”, ha zanjado.

La medida de Trump -recogida en un memorando- llega después de que la comisión sobre vacunas de los CDC estadounidenses haya retirado este mismo viernes la histórica recomendación de inocular de hepatitis B a los recién nacidos en el país, una postura vigente desde 1991.

El inquilino de la Casa Blanca ha aplaudido esta revocación y ha defendido que se trata de una “excelente decisión”, argumentando que los recién nacidos “en su gran mayoría no corren riesgo de contraerla (al tratarse de) una enfermedad que se transmite principalmente por vía sexual o a través de agujas contaminadas”.

Todo esto se produce después de que el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr. -que ha cuestionado reiteradamente la eficacia de las vacunas- despidiera el pasado mes de junio a 17 expertos de la comisión por un presunto “conflicto de intereses” y los reemplazara por afines a las posturas de la Administración de Donald Trump.

El Gobierno estadounidense también nombró al subsecretario del Departamento de Sanidad, Jim O’Neill, al frente de los CDC en sustitución de Susana Monarez, a quien acusó de mentir después de que ella denunciara haber recibido presiones para aceptar sus narrativas antivacunas.

Estos cambios fueron presentados, no obstante, como parte de los esfuerzos de del presidente Trump y del propio Kennedy para “restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de los CDC”.

Kennedy, a quien Donald Trump ha encomendado ahora esta revisión para que “se haga de forma rápida y correcta”, se ha posicionado en diversas ocasiones contra numerosas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la “más letal jamás fabricada”. Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que las vacunas causan autismo.