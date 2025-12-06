VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump ordena una “revisión exhaustiva” los planes de vacunación infantil en Estados Unidos según estándares globales

    El objetivo de Trump es actualizar el calendario de vacunación infantil básica de Estados Unidos “para que se ajuste a la evidencia científica” y se alinee con “las mejores prácticas de países desarrollados similares”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: REUTERS.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado este viernes una “revisión exhaustiva” a nivel federal de las pautas de vacunación infantil en Estados Unidos para “alinearse con las mejores prácticas” a nivel mundial, apenas horas después de que un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) eliminase su recomendación de vacunar contra la hepatitis B a los recién nacidos, decisión que el magnate ha calificado como “excelente”.

    “Acabo de firmar un memorando presidencial que ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos que acelere una evaluación exhaustiva de los calendarios de vacunación de otros países del mundo y armonice mejor el calendario de vacunación estadounidense para que finalmente se base en el criterio de referencia de la ciencia y el sentido común”, ha anunciado el mandatario en una publicación en su red social, Truth Social.

    El objetivo de Trump es actualizar el calendario de vacunación infantil básica de Estados Unidos “para que se ajuste a la evidencia científica” y se alinee con “las mejores prácticas de países desarrollados similares”, como Canadá, Japón y Alemania, sin que ello ponga en riesgo “el acceso a las vacunas actualmente disponibles para los estadounidenses”.

    “Los países pares desarrollados recomiendan menos vacunas infantiles”, ha insistido el magnate neoyorquino, quien ha criticado que el plan de vacunación infantil estadounidense ha exigido “durante mucho tiempo” hasta 72 inyecciones “para bebés perfectamente sanos (...), mucho más de lo necesario”. “¡Es ridículo! Muchos padres y científicos han cuestionado la eficacia de este calendario, ¡y yo también!”, ha zanjado.

    La medida de Trump -recogida en un memorando- llega después de que la comisión sobre vacunas de los CDC estadounidenses haya retirado este mismo viernes la histórica recomendación de inocular de hepatitis B a los recién nacidos en el país, una postura vigente desde 1991.

    El inquilino de la Casa Blanca ha aplaudido esta revocación y ha defendido que se trata de una “excelente decisión”, argumentando que los recién nacidos “en su gran mayoría no corren riesgo de contraerla (al tratarse de) una enfermedad que se transmite principalmente por vía sexual o a través de agujas contaminadas”.

    Todo esto se produce después de que el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr. -que ha cuestionado reiteradamente la eficacia de las vacunas- despidiera el pasado mes de junio a 17 expertos de la comisión por un presunto “conflicto de intereses” y los reemplazara por afines a las posturas de la Administración de Donald Trump.

    El Gobierno estadounidense también nombró al subsecretario del Departamento de Sanidad, Jim O’Neill, al frente de los CDC en sustitución de Susana Monarez, a quien acusó de mentir después de que ella denunciara haber recibido presiones para aceptar sus narrativas antivacunas.

    Estos cambios fueron presentados, no obstante, como parte de los esfuerzos de del presidente Trump y del propio Kennedy para “restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de los CDC”.

    Kennedy, a quien Donald Trump ha encomendado ahora esta revisión para que “se haga de forma rápida y correcta”, se ha posicionado en diversas ocasiones contra numerosas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la “más letal jamás fabricada”. Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que las vacunas causan autismo.

    Más sobre:Estados UnidosVacunasDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    HRW acusa a Trump de usar como “chivo expiatorio” a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

    Conaf anuncia cierre para este sábado de dos parques nacionales en el Maule por posibles tormentas eléctricas

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    Seis civiles heridos: Ucrania denuncia masivo ataque con drones por parte de Rusia

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Aguas Andinas y Colbún firman acuerdo para impulsar un futuro sostenible con energía 100% renovable.

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    3.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    4.
    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    5.
    Las altas exigencias económicas de Diego Mono Sánchez que complican su renovación con Coquimbo Unido

    Las altas exigencias económicas de Diego Mono Sánchez que complican su renovación con Coquimbo Unido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Leeds United vs. Liverpool por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Leeds United vs. Liverpool por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI investiga ataque armado que dejó a joven en estado grave en Arica
    Chile

    PDI investiga ataque armado que dejó a joven en estado grave en Arica

    Conaf anuncia cierre para este sábado de dos parques nacionales en el Maule por posibles tormentas eléctricas

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Barcelona en TV y streaming

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile
    Negocios

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Los números de Joaquín Larrivey que ilusionan a los hinchas de Deportes Concepción con el retorno a Primera
    El Deportivo

    Los números de Joaquín Larrivey que ilusionan a los hinchas de Deportes Concepción con el retorno a Primera

    Con enanos y travestis: la alocada fiesta del Flamengo en la que Erick Pulgar aparece como organizador

    Factor Larrivey: la crucial influencia del goleador argentino en Deportes Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Claudia Apablaza, escritora: “Me cuido de no hacer literatura panfletaria, en mi obra prima la mirada”

    HRW acusa a Trump de usar como “chivo expiatorio” a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias
    Mundo

    HRW acusa a Trump de usar como “chivo expiatorio” a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

    Trump ordena una “revisión exhaustiva” los planes de vacunación infantil en Estados Unidos según estándares globales

    Seis civiles heridos: Ucrania denuncia masivo ataque con drones por parte de Rusia

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago