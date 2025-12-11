Tras la incautación de petrolero frente a Venezuela: ONU insta a Washington y Caracas a evitar actos que alimenten las tensiones

Naciones Unidas instó este jueves a Estados Unidos y a Venezuela a “ejercer moderación” y evitar acciones que puedan desestabilizar la región del Caribe, después de la incautación, por parte de la administración Trump, de un petrolero frente a las costas venezolanas.

“Hacemos un llamado a todos los actores a abstenerse de acciones que puedan escalar aún más las tensiones bilaterales y desestabilizar a Venezuela y la región”, señaló en rueda de prensa Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Haq indicó que, por el momento, “no hay suficiente información” para determinar si la operación en particular “fue legal o no”. “Por supuesto, queremos que todos cumplan con sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas, bajo el Derecho Internacional y otros marcos jurídicos aplicables”, afirmó el personero.

Asimismo, pidió a las partes involucradas que “atiendan los llamamientos” de Naciones Unidas al “diálogo y la paz”, mientras que también alentó a “todas las naciones a cooperar con la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito”.

La Casa Blanca explicó que la incautación del petrolero -anunciada en un primer momento por el presidente estadounidense Donald Trump- se produjo debido a que la embarcación se encuentra sancionada por transportar petróleo desde Venezuela a Irán, en el marco de “una red ilícita que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, calificó este miércoles la incautación como “un robo descarado y acto de piratería” y aseguró que “la política de agresión” emprendida por Trump “responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”.

“Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los Derechos Humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, sentenció Gil.

Caracas también afirmó que “este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo” de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, que llegó tarde a Oslo (Noruega) y no pudo recibir en persona el galardón, recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

La incautación del petrolero se produjo un día después de que el jefe de Estado norteamericano advirtiera a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene “los días contados”, reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región -22 operaciones con al menos 86 víctimas mortales- “pronto” se llevarán a cabo también por tierra.