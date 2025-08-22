Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Chicago será el próximo objetivo de su Gobierno dentro de la controvertida campaña para mejorar la seguridad de las ciudades que, supuestamente, tienen niveles altos de criminalidad.

Trump ya autorizó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, Washington DC, luego que a su parecer el índice de delitos violentos en la ciudad había adquirido carácter de emergencia nacional, afirmando en el momento que “todo el mundo estaba siendo asesinado y asaltado”.

“Después de esto (Washington) iremos a otra localidad para hacerla segura. Vamos a tener un país muy seguro. Vamos a hacer a nuestras ciudades muy seguras”, argumentó el mandatario durante una declaración en el Despacho Oval en la que aludió a Chicago, la ciudad más poblada del estado de Illinois, sin dar detalles sobre la intervención que prepara.

“Chicago es un desastre”, aseguró, criticando también en este caso la “incompetencia” del alcalde Brandon Johnson, miembro del Partido Demócrata. Según Trump, ya hay “mujeres guapas afroamericanas” que le piden intervenir cuanto antes para frenar la violencia de las armas.

Trump, que se mostró también dispuesto a “ayudar” en Nueva York, afirmó en estos últimos días que sus esfuerzos por federalizar la seguridad de Washington ya comenzaron a surtir efecto y, por ahora, no contempla plazos para retirar de las calles a los efectivos de la Guardia Nacional.