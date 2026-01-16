Tres muertos y más de 20 heridos deja caída de un bus a un acantilado al sur de Perú
Las víctimas eran trabajadores de la mina La Inmaculada y viajaban en un vehículo de la misma compañía que cayó a un barranco de unos 50 metros, luego de que el conductor perdiera el control del mismo.
En horas de la tarde de este jueves, un bus que transportaba a trabajadores de una minera cayó por un acantilado en un municipio de la región de Arequipa, en el sur de Perú, dejando un saldo de al menos tres personas muertas y más de 20 heridas.
La Gerencia Regional de Salud confirmó el balance de víctimas mortales, que corresponden al conductor del vehículo y a dos trabajadores de la mina La Inmaculada.
Estos formaban parte del grupo de mineros que viajaba a bordo del autobús que se precipitó en la subida a Ccochapampa, una comunidad campesina en el Distrito de Echarate.
Si bien aún se desconocen las causas del accidente, las investigaciones preliminares apuntan a que el chofer perdió el control del vehículo de pasajeros de propiedad de la misma compañía minera.
Tras esto, el bus cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, de acuerdo a la emisora peruana RPP.
Equipos de rescate acudieron hasta el lugar del suceso para prestar ayuda médica a los heridos y luego trasladarlos al centro de salud de Cotahuasi, en la provincia peruana de La Unión.
Lo Último
Lo más leído
1.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.