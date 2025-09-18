Tres policías muertos tras tiroteo mientras intentaban capturar a un acosador armado con un rifle en Pennsylvania. Foto por AFP.

Durante la jornada del miércoles, tres agentes de policía fueron asesinados por un sujeto armado con un rifle en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos.

El hecho habría ocurrido en un camino rural en la zona centro-sur de Pennsylvania, cerca de una granja.

Los policías habrían acudido para detener al sujeto, que se había apostado en la casa de su exnovia y habría logrado emboscar a los policías, dejando además de los tres fallecidos otros dos funcionarios heridos.

Según detalla la agencia AP, el fiscal del condado de York, Tim Barker, señaló que el sujeto habría disparado a los policías apenas estos abrieron la puerta del domicilio. Estaba armado con un rifle AR-15 con supresor.

El sospechoso fue identificado como Matthew James Ruth, un hombre de 24 años, y habría sido abatido en el lugar por la policía.

Según detalló la agencia AP, la mujer que vivía allí habría llamado a la policía tras notar la presencia de esta persona en cámaras de seguridad.

Tras los hechos, el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, condenó los hechos de violencia y señaló que “necesitamos hacerlo mejor como sociedad”.

“Tenemos que ayudar a las personas que piensan que agarrar una pistola, tomar un arma, es la respuesta para resolver conflictos. Tenemos que hacerlo mejor respecto a la salud mental. Tenemos que hacerlo mejor cuando observamos a aquellos que se encuentran con necesidades, así no tendremos que lidiar con tragedias como esta”, declaró al respecto.

Este ataque sería uno de los peores de este siglo durante un procedimiento de este tipo en Estados Unidos. Equipara la cifra fatal del ataque desarrollado en 2009 en que un sujeto equipado con un chaleco antibalas habría emboscado a los policías que buscaban su detención.