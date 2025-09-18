Capturan en Rusia a tres espías de la inteligencia ucraniana que estaban planificando un atentando contra un empresario ruso

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB por su acrónimo en ruso) informó durante este jueves de la captura de tres espías nacidos en Rusia que habrían operado para los servicio especiales ucranianos y que habrían estado preparando un atentado terrorista contra un empresario ruso.

Según informó el mencionado servicio estatal ruso en su página web, dos de los detenidos habrían estado haciendo labores de reconocimiento cerca del domicilio del objetivo.

Posteriormente habrían entregado un dispositivo explosivo al perpetrador en un escondido secreto en un cementerio de San Petersburgo.

Servicio Federal de Seguridad de Rusia

Luego que este último individuo colocara el aparato en posición, se habría disfrazado de una mujer adulta mayor para evitar los controles de los agentes. Sin embargo, habría sido capturado, según se puede ver en registro audiovisuales divulgados por el FSB.

Durante los interrogatorios a los detenidos, habrían confesado que estaban preparando un atentando terrorista y que se habrían coordinado con los servicios de inteligencia ucranianos a través de la aplicación Telegram.

El mismo FSB detalló que los detenidos serían ciudadanos rusos nacidos en 1993, 1994 y 2006. También detalló que por los delitos que se les imputan (preparación de atentado terrorista, tráfico ilegal de sustancias explosivas, participación en las actividades de una organización terrorista y alta traición) podrían arriesgar quedar con cadena perpetua.