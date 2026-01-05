Tribunal de París condena a diez personas por difamar a Brigitte Macron afirmando que es una mujer transgénero

Este lunes, la justicia francesa declaró culpables a ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 65 años, por haber participado en una campaña sostenida de comentarios degradantes, insultantes y maliciosos contra la primera dama francesa, Brigitte Macron, esposa del presidente francés, Emmanuel Macron.

Las sanciones impuestas van desde cursos obligatorios de concientización sobre ciberacoso hasta penas de prisión suspendidas de hasta ocho meses.

Según medios locales, uno de los condenados fue encarcelado por no presentarse al juicio, mientras que cinco acusados fueron inhabilitados para publicar en la red social X durante seis meses, como parte de las medidas correctivas.

Las acusaciones falsas que originaron el proceso

El Tribunal de París consideró probado que los condenados difundieron masivamente afirmaciones falsas que sostenían que Brigitte Macron, de 72 años, sería una mujer transgénero, y que vinculaban la diferencia de edad de 24 años con su esposo -él tiene 48- con acusaciones de pedofilia, sin ningún sustento fáctico.

Estos mensajes y videos, que alcanzaron a decenas de miles de personas, insistían en que la primera dama habría cambiado de género, una teoría conspirativa que el tribunal calificó como abiertamente difamatoria.

Entre las personas condenadas figura Delphine Jegousse, de 51 años, quien se presenta en internet como vidente bajo el nombre Amandine Roy. La Fiscalía la identificó como una figura clave en la amplificación de estas teorías, especialmente tras la publicación, en 2021, de un video de cuatro horas en YouTube en el que afirmaba haber descubierto un supuesto “secreto de Estado”.

En ese material, Jegousse aseguraba que Brigitte Macron habría nacido como Jean-Michel Trogneux, nombre que corresponde en realidad al hermano mayor de la primera dama.

Estas afirmaciones se viralizaron especialmente antes de las elecciones presidenciales francesas de 2022, impulsadas por comunidades de extrema derecha, grupos antivacunas y seguidores de la ideología conspirativa QAnon.

Procesos judiciales previos

El matrimonio Macron ya había presentado una denuncia penal contra Jegousse y otra participante del video, Natacha Rey. Ambas fueron condenadas por difamación en septiembre de 2024, pero esa sentencia fue posteriormente revocada en apelación, luego de que el tribunal considerara que habían difundido las teorías de “buena fe”.

El fallo conocido este lunes corresponde a una causa distinta, que involucró a Jegousse y a otros nueve acusados.

Delphine Jegousse

Aunque Brigitte Macron no asistió al juicio, realizado durante dos días en octubre, explicó en una entrevista televisada que impulsó estas acciones legales para “dar el ejemplo” y enfrentar el acoso sistemático.

Durante el juicio declaró Tiphaine Auzière, hija de Brigitte Macron, quien relató que la calidad de vida de su madre se ha deteriorado gravemente desde que se intensificó el hostigamiento.

Según su testimonio, la primera dama “no puede ignorar las cosas horribles que se dicen de ella”, y el daño emocional se ha extendido a toda la familia, incluidos los nietos del presidente Macron.

La batalla judicial que se libra en EE.UU.

El caso francés es visto como un anticipo de una disputa legal mucho más compleja en Estados Unidos, donde el estándar probatorio es más exigente para las figuras públicas.

Allí, el matrimonio Macron presentó una demanda por difamación de 22 cargos en el estado de Delaware contra la influencer conservadora Candace Owens y sus empresas.

La acción judicial sostiene que Owens lideró una “campaña implacable de un año de duración” para difamar al matrimonio presidencial, según explicó el abogado Tom Clare, cuyo estudio representó previamente a Dominion Voting Systems en el histórico acuerdo por US$ 787,5 millones contra Fox News.

De acuerdo con la demanda, Owens repitió en múltiples ocasiones la afirmación falsa de que Brigitte Macron habría nacido hombre, incluyendo un video publicado en marzo de 2024 titulado “¿Es la primera dama de Francia un hombre?”.

Posteriormente, lanzó una serie de ocho episodios de podcast, titulada Becoming Brigitte, dirigida a sus casi 4,5 millones de suscriptores en YouTube, en la que calificó el caso como “el mayor escándalo de la historia política”.

El escrito judicial sostiene que Owens acusó a Brigitte Macron de robo de identidad, incesto, falsificación, fraude y abuso de poder, y que además monetizó estas afirmaciones, incluso mediante la venta de poleras con una falsa portada de Time que la mostraba como “Hombre del Año”.