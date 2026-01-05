SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tribunal de París condena a diez personas por difamar a Brigitte Macron afirmando que es una mujer transgénero

    La justicia gala dictó este lunes una sentencia histórica al declarar culpables a los acusados por ciberacoso contra la primera dama francesa, tras años de difusión de teorías conspirativas falsas sobre su identidad de género y su vida personal.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Javier Torres/Aton Chile

    Este lunes, la justicia francesa declaró culpables a ocho hombres y dos mujeres, de entre 41 y 65 años, por haber participado en una campaña sostenida de comentarios degradantes, insultantes y maliciosos contra la primera dama francesa, Brigitte Macron, esposa del presidente francés, Emmanuel Macron.

    Las sanciones impuestas van desde cursos obligatorios de concientización sobre ciberacoso hasta penas de prisión suspendidas de hasta ocho meses.

    Según medios locales, uno de los condenados fue encarcelado por no presentarse al juicio, mientras que cinco acusados fueron inhabilitados para publicar en la red social X durante seis meses, como parte de las medidas correctivas.

    Las acusaciones falsas que originaron el proceso

    El Tribunal de París consideró probado que los condenados difundieron masivamente afirmaciones falsas que sostenían que Brigitte Macron, de 72 años, sería una mujer transgénero, y que vinculaban la diferencia de edad de 24 años con su esposo -él tiene 48- con acusaciones de pedofilia, sin ningún sustento fáctico.

    Estos mensajes y videos, que alcanzaron a decenas de miles de personas, insistían en que la primera dama habría cambiado de género, una teoría conspirativa que el tribunal calificó como abiertamente difamatoria.

    Entre las personas condenadas figura Delphine Jegousse, de 51 años, quien se presenta en internet como vidente bajo el nombre Amandine Roy. La Fiscalía la identificó como una figura clave en la amplificación de estas teorías, especialmente tras la publicación, en 2021, de un video de cuatro horas en YouTube en el que afirmaba haber descubierto un supuesto “secreto de Estado”.

    En ese material, Jegousse aseguraba que Brigitte Macron habría nacido como Jean-Michel Trogneux, nombre que corresponde en realidad al hermano mayor de la primera dama.

    Estas afirmaciones se viralizaron especialmente antes de las elecciones presidenciales francesas de 2022, impulsadas por comunidades de extrema derecha, grupos antivacunas y seguidores de la ideología conspirativa QAnon.

    Procesos judiciales previos

    El matrimonio Macron ya había presentado una denuncia penal contra Jegousse y otra participante del video, Natacha Rey. Ambas fueron condenadas por difamación en septiembre de 2024, pero esa sentencia fue posteriormente revocada en apelación, luego de que el tribunal considerara que habían difundido las teorías de “buena fe”.

    El fallo conocido este lunes corresponde a una causa distinta, que involucró a Jegousse y a otros nueve acusados.

    Delphine Jegousse

    Aunque Brigitte Macron no asistió al juicio, realizado durante dos días en octubre, explicó en una entrevista televisada que impulsó estas acciones legales para “dar el ejemplo” y enfrentar el acoso sistemático.

    Durante el juicio declaró Tiphaine Auzière, hija de Brigitte Macron, quien relató que la calidad de vida de su madre se ha deteriorado gravemente desde que se intensificó el hostigamiento.

    Según su testimonio, la primera dama “no puede ignorar las cosas horribles que se dicen de ella”, y el daño emocional se ha extendido a toda la familia, incluidos los nietos del presidente Macron.

    La batalla judicial que se libra en EE.UU.

    El caso francés es visto como un anticipo de una disputa legal mucho más compleja en Estados Unidos, donde el estándar probatorio es más exigente para las figuras públicas.

    Allí, el matrimonio Macron presentó una demanda por difamación de 22 cargos en el estado de Delaware contra la influencer conservadora Candace Owens y sus empresas.

    La acción judicial sostiene que Owens lideró una “campaña implacable de un año de duración” para difamar al matrimonio presidencial, según explicó el abogado Tom Clare, cuyo estudio representó previamente a Dominion Voting Systems en el histórico acuerdo por US$ 787,5 millones contra Fox News.

    De acuerdo con la demanda, Owens repitió en múltiples ocasiones la afirmación falsa de que Brigitte Macron habría nacido hombre, incluyendo un video publicado en marzo de 2024 titulado “¿Es la primera dama de Francia un hombre?”.

    Posteriormente, lanzó una serie de ocho episodios de podcast, titulada Becoming Brigitte, dirigida a sus casi 4,5 millones de suscriptores en YouTube, en la que calificó el caso como “el mayor escándalo de la historia política”.

    El escrito judicial sostiene que Owens acusó a Brigitte Macron de robo de identidad, incesto, falsificación, fraude y abuso de poder, y que además monetizó estas afirmaciones, incluso mediante la venta de poleras con una falsa portada de Time que la mostraba como “Hombre del Año”.

    Más sobre:FranciaBrigitte MacronDelphine JegousseIdentidad de géneroDifamaciónAmandine RoyJean-Michel TrogneuxNatacha ReyCandace Owens

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro

    Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    “Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

    Constanza Martínez descarta que inasistencia del FA a proclamación de Kast en el Tricel responda a un “punto político” como el del PC

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    Groenlandia se abre al diálogo con Estados Unidos pero rechaza cualquier “fantasía de anexión” de Trump

    2.
    “Estoy aquí, secuestrado”: Nicolás Maduro enfrenta la primera audiencia ante tribunal federal en Estados Unidos

    “Estoy aquí, secuestrado”: Nicolás Maduro enfrenta la primera audiencia ante tribunal federal en Estados Unidos

    3.
    Finaliza audiencia y proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos continuará en marzo

    Finaliza audiencia y proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos continuará en marzo

    4.
    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    5.
    Primera ministra de Dinamarca prevé el final de la OTAN si EE.UU. ataca Groenlandia

    Primera ministra de Dinamarca prevé el final de la OTAN si EE.UU. ataca Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad
    Chile

    Gobierno ingresa al Congreso reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    “Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

    Constanza Martínez descarta que inasistencia del FA a proclamación de Kast en el Tricel responda a un “punto político” como el del PC

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado
    Negocios

    Casi la mitad de los subsidios a la tasa para la compra de viviendas nuevas ya ha sido asignado

    Cobre vuelve a anotar un máximo histórico en medio de temores por escasez y caída de Maduro

    Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en seis años en 2025 liderados por el A

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola
    El Deportivo

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    ¿Viene Novak Djokovic? Serbia entrega la nómina para enfrentar a Chile en la Copa Davis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón
    Cultura y entretención

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Fundación CorpArtes presenta nueva temporada de la compañía La Llave Maestra

    Ángelo Pierattini avanza en su recuperación y suspende gira nacional

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro
    Mundo

    Estado de conmoción en Venezuela ordena captura de personas que apoyen la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Maduro

    Tribunal de París condena a diez personas por difamar a Brigitte Macron afirmando que es una mujer transgénero

    “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes”: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso