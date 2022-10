Tribunal ruso confirma sentencia de nueve años de prisión contra Brittney Griner, la estrella de la WNBA

Brittney Griner, la dos veces campeona olímpica de básquetbol de Estados Unidos que fue condenada y detenida en Rusia bajo la acusación de intentar introducir una pequeña cantidad de aceite de hachís a dicho país, deberá cumplir nueve años de prisión. Así lo confirmó este martes un tribunal ruso de segunda instancia, el que ratificó la sentencia contra la medallista olímpica y forzó un eventual ingreso de Griner a una colonia penal.

Los abogados de la jugadora profesional afirmaron antes de la audiencia de apelación que Griner “no esperaba que ocurriera ningún milagro”, pero mantenía la esperanza de que los tres jueces que revisaron su caso al menos disminuyeran la condena.

Según la propia estrella de la WNBA (Asociación Nacional de Básquetbol Femenino de EE.UU.), quien admitió la presencia de dos cartuchos de vaporizador con aceite de hachís en su equipaje cuando la detuvieron en el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo, el 17 de febrero -una semana antes de que la guerra en Ucrania estallara-, también aseguró de que se trataba de “un error honesto”, ya que no quería infringir la ley.

Brittney Griner aparece en una conexión vía internet desde el centro de detención durante una audiencia judicial para considerar una apelación contra su sentencia. Foto: Reuters

Aún se desconoce si apelará a las dos instancias superiores a las que Griner puede presentar su caso, donde se incluye el Tribunal Supremo de Rusia. Según The New York Times, estos no son conocidos por anular veredictos, especialmente en casos relacionados con política exterior y los intereses del Kremlin.

Los abogados de la jugadora ya habían denunciado anteriormente la politización del caso, argumentando que la condena de nueve años, donde la máxima pena para este tipo de delitos son 10, era excesivamente dura para un primer delito.

La administración del Presidente estadounidense Joe Biden había ofrecido en julio un eventual intercambio de prisioneros, otorgándole de forma explícita dicha calidad al caso de Griner, pero funcionarios rusos descartaron la propuesta al afirmar que era prematuro discutirlo mientras el caso seguía en curso. Se especulaba que tanto la jugadora como Paul Whelan, exmarine detenido desde diciembre de 2018, se intercambiarían por Viktor Bout, un traficante de armas ruso que cumple 25 años de prisión federal por cargos que incluyen, entre otros, el de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.