Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró esta tarde que su respaldo financiero hacia Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, dejando de manifiesto que el apoyo económico de Washington dependerá del éxito electoral del oficialismo en menos de dos semanas.

El episodio se produjo tras la reunión que sostuvieron hoy Trump y el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios celebraron la ratificación de un acuerdo financiero por US$20.000 millones entre el Departamento del Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Este swap de divisas busca reforzar las reservas internacionales del país sudamericano y estabilizar el peso argentino.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Trump señaló que “estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”, y añadió que “si a Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros . Si Milei pierde, no seremos generosos”.

Sus dichos provocaron inmediatas repercusiones en los mercados, que revirtieron las ganancias registradas durante la mañana ante el temor de que la continuidad del apoyo financiero estadounidense esté atada al futuro político del mandatario argentino.

Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Ardoni aseguró que las palabras de Trump hacían referencia a las elecciones presidenciales de 2027 y no a las legislativas.

“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina retrocediera en 2027, nada de esto pasaría y volveríamos atrás ”, escribió Ardoni en su cuenta de X.

Sin embargo, más tarde fue el propio Trump quien en una publicación en la red Truth Social despejó cualquier espacio a interpretaciones, precisando que su respaldo apunta directamente a los comicios de medio término.