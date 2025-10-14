Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas
Presidente estadounidense indicó que su apoyo a Javier Milei depende del desempeño del oficialismo en los comicios legislativos del 26 de octubre. La Casa Rosada había afirmado que las palabras del republicano apuntaban a las presidenciales de 2027.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró esta tarde que su respaldo financiero hacia Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, dejando de manifiesto que el apoyo económico de Washington dependerá del éxito electoral del oficialismo en menos de dos semanas.
El episodio se produjo tras la reunión que sostuvieron hoy Trump y el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios celebraron la ratificación de un acuerdo financiero por US$20.000 millones entre el Departamento del Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Este swap de divisas busca reforzar las reservas internacionales del país sudamericano y estabilizar el peso argentino.
Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Trump señaló que “estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones”, y añadió que “si a Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si Milei pierde, no seremos generosos”.
Sus dichos provocaron inmediatas repercusiones en los mercados, que revirtieron las ganancias registradas durante la mañana ante el temor de que la continuidad del apoyo financiero estadounidense esté atada al futuro político del mandatario argentino.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Ardoni aseguró que las palabras de Trump hacían referencia a las elecciones presidenciales de 2027 y no a las legislativas.
“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina retrocediera en 2027, nada de esto pasaría y volveríamos atrás”, escribió Ardoni en su cuenta de X.
Sin embargo, más tarde fue el propio Trump quien en una publicación en la red Truth Social despejó cualquier espacio a interpretaciones, precisando que su respaldo apunta directamente a los comicios de medio término.
“Gran reunión hoy con Javier Milei. Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo de Argentina comprenda el excelente trabajo que está realizando y lo apoye en las próximas elecciones de medio término, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi respaldo total y absoluto — no los defraudará. ¡Hagamos a Argentina grande otra vez!”, escribió el mandatario estadounidense.
Lo Último
Lo más leído
1.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.