    Trump acusa a Ucrania de ingratitud ante esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra con Rusia

    En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump criticó también a Europa por “seguir comprando petróleo a Rusia” y cuestionó la gestión de su predecesor, Joe Biden, a quien señaló por inacción y corrupción frente a la invasión rusa.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump y Zelenski. Foto: archivo.

    El presidente estadounidense Donald Trump acusó este domingo a Ucrania de no mostrar agradecimiento por los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, mientras presentaba un plan de 28 puntos destinado a resolver el conflicto.

    En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump criticó también a Europa por “seguir comprando petróleo a Rusia” y cuestionó la gestión de su predecesor, Joe Biden, a quien señaló por inacción y corrupción frente a la invasión rusa.

    Trump, señaló: “Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo”, escribió el mandatario. “Los ‘líderes’ ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”.

    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    La respuesta no se hizo esperar. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se dirigió directamente a Trump y a Estados Unidos a través de la red social X, asegurando que “el liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible”.

    Zelenski además destacó que delegaciones de ambos países se reunieron este domingo en Ginebra y expresó su esperanza de lograr “un resultado práctico que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y seguridad fiables”. “Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia”, añadió.

    El plan de 28 puntos presentado por Trump busca establecer medidas concretas para poner fin al conflicto, aunque hasta ahora no se han entregado detalles sobre la recepción oficial de la propuesta por parte de Ucrania o de la comunidad internacional.

    Donald Trump y Volodímir Zelensky
