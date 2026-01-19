SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, recalcó que la posición de su país sobre Groenlandia "es clara” y señaló que Oslo “apoya que la OTAN dé pasos de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico”.

    Por 
    Europa Press
    El oresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Casa Blanca Daniel Torok

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que no considera necesario “pensar puramente en la paz” después de no recibir el Premio Nobel de la Paz, según ha confirmado Oslo, que ha recordado que las autoridades no tienen responsabilidad alguna en la entrega del galardón, en plenas tensiones por las exigencias del inquilino de la Casa Blanca de anexionarse Groenlandia.

    “Querido Jonas: dado que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, no siendo ya obligación alguna sobre pensar puramente en la paz, si bien seguirá teniendo un peso dominante, para poder pensar sobre lo que es bueno y correcto para Estados Unidos”, dijo en su mensaje, según recogen los medios noruegos.

    Así, Store ha confirmado que recibió este mensaje por parte de Trump, en lo que describe como “una respuesta a un breve mensaje de texto” enviado en su nombre y el del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, para expresar la “oposición” de ambos países a ocho Estados europeos en relación con su rechazo a los planes de Washington para anexionar Groenlandia.

    “Señalamos la necesidad de rebajar las tensiones y propusimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo ese mismo día. La respuesta de Trump llegó poco después de enviar el mensaje. Fue su decisión compartirlo con otros líderes de la OTAN”, ha sostenido Store, según un comunicado publicado por su oficina.

    Store ha recalcado que “la posición de Noruega sobre Groenlandia es clara” y ha señalado que Oslo “apoya que la OTAN dé pasos de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico”, antes de agregar que explicó “claramente” a Trump que el Premio Nobel de la Paz “es entregado por un Comité del Nobel independiente, y no por el Gobierno noruego”.

