Trump advierte que guerra entre Israel e Irán “podría comenzar de nuevo pronto”

Tras su intervención en la cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en La Haya, Países Bajos, el Presidente estadounidense, Donald Trump, defendió su confianza en el alto el fuego entre Israel e Irán, atribuyendo el éxito a los ataques aéreos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes. No obstante, también admitió que la guerra podría “reanudarse pronto”.

Dijo que creía que la guerra entre Irán e Israel había terminado, ya que ambas partes estaban ansiosas por poner fin a la lucha. “ Traté con ambos y están cansados, exhaustos “. “Lucharon muy, muy duro y con mucha saña, con mucha violencia, y ambos estaban satisfechos de volver a casa y salir”, dijo Trump después de la cumbre en Países Bajos.

Pero, advirtiendo que el alto el fuego podría no mantenerse, afirmó a los periodistas: " ¿Y puede volver a empezar? Supongo que algún día sí. Quizás pueda empezar pronto ”, destacando tanto la volatilidad de la región como el papel central de su administración en la mediación de lo que ha denominado la “guerra de los 12 días”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (D), reacciona mientras el Presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirige a una conferencia de prensa durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya, el 25 de junio de 2025. Foto: AFP NICOLAS TUCAT

Los comentarios se produjeron durante una sesión de preguntas y respuestas con los medios tras la cumbre de la OTAN, donde los aliados respaldaron un objetivo de gasto de defensa del 5% para 2035.

Al iniciar la ronda de preguntas, Trump afirmó que los laboratorios nucleares de Irán habían quedado “totalmente inoperables”, citando declaraciones oficiales tanto de Teherán como de Tel Aviv que reconocieron una destrucción significativa. Dijo a los periodistas que la información de inteligencia estadounidense había sido corroborada por fuentes sobre el terreno en Irán que confirmaron que las instalaciones atacadas habían sido completamente destruidas.

Por otro lado, Trump restó importancia a un informe filtrado de inteligencia estadounidense que sugería daños limitados por los ataques, calificando esa cobertura de “noticias falsas”. Condenó a los medios de comunicación como “escoria” por informar sobre lo que describió como una evaluación de inteligencia “inconclusa” que sugería que el daño de los ataques fue limitado.

Trump también expresó su esperanza de que la próxima reunión ayude a estabilizar la situación en Oriente Medio, al anunciar que Estados Unidos mantendrá conversaciones con Irán la próxima semana , con un posible acuerdo sobre la mesa sobre el programa nuclear de Teherán.

“ Hablaremos con ellos la semana que viene, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. No creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora vuelven a su mundo. Me da igual si tengo un acuerdo o no ”, afirmó. Esto ocurre después de que las negociaciones fallidas entre las dos naciones provocaron un ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán.

En medio de las crecientes tensiones, Trump también bromeó diciendo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth , podría necesitar ser renombrado como “secretario de Guerra” a la luz de la creciente inestabilidad en la región.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One después de asistir a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya ,el 25 de junio de 2025. Foto: AFP BRENDAN SMIALOWSKI

Trump abandonó los Países Bajos después su rápida visita a la cumbre de la OTAN. El Air Force One despegó del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam poco antes del mediodía ET (6 p.m. hora local). Regresará a Washington D.C. temprano en la tarde, informó la cadena CNN.