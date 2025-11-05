OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

“No creo que fuera bueno para los republicanos. No creo que fuera bueno y no estoy seguro de que fuera bueno para nadie”, señaló Trump.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que los resultados de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York y los estados de Nueva Jersey y Virginia “no fueron buenos para nadie” y ha agregado que el Partido Republicano “ha aprendido mucho” de lo que ha descrito como “una interesante tarde”.

“No creo que fuera bueno para los republicanos. No creo que fuera bueno y no estoy seguro de que fuera bueno para nadie”, ha dicho Trump, quien ha resaltado que fue “una tarde interesante”. “Aprendimos mucho y vamos a hablar sobre ello”, ha dicho en sus primeras declaraciones públicas tras las derrotas de los republicanos durante la jornada del martes.

“Creo que tendremos una discusión una vez se vaya la prensa sobre lo que representó la última noche y qué debemos hacer al respecto”, ha manifestado, antes de reclamar una conversación sobre el cierre del Gobierno, que se ha convertido ya en el más largo en la historia de Estados Unidos, superando el registrado entre finales de 2018 y principios de 2019, durante el primer mandato de Trump.

Así, ha argumentado que “si se miran los sondeos, el cierre fue un factor negativo para los republicanos”. “Dicen que yo no estuviera en las papeletas fue el mayor factor”, ha dicho, al tiempo que ha reiterado que el “desastroso” cierre del Gobierno “fue causado por los demócratas”.

“Los demócratas radicales no han mostrado interés alguno en reabrir el gobierno. Creo que son pilotos kamikaze. Tumbarán el trabajo si tienen que hacerlo”, ha señalado el mandatario, quien ha insistido en que es necesario “reabrir pronto el Gobierno, realmente de forma inmediata”.

Trump ha manifestado además que el Partido Demócrata tiene como objetivo convertir Washington D.C. y Puerto Rico en estados para aumentar su control en el país estadounidense, sin dar más detalles al respecto, y ha reiterado la necesidad de poner fin al filibusterismo e impulsar las leyes presentadas por el Partido Republicano.

Las palabras del mandatario llegan después de que el demócrata Zohran Mamdani se hiciera con la victoria en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, mientras que las demócratas Mikie Sherrill y Abigail Spanberger se impusieran en Nueva Jersey y Virginia. Además, los votantes de California aprobarán la propuesta del gobernador, Gavin Newsom, para redibujar los mapas electorales.

La iniciativa aprobada permite a los demócratas de California eludir temporalmente la comisión independiente que habitualmente controla el proceso de redistribución de distritos e implementar un mapa electoral más conveniente. Esto, a su vez, ayudará al Partido Demócrata a mitigar la desventaja que enfrentará en las elecciones de 2026, después de que los republicanos en Texas, Misuri y Carolina del Norte rediseñaran este año los distritos electorales para favorecer a su formación.

