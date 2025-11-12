OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Trump amenaza con demandar a la cadena BBC por “tergiversar” sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021

    “Tengo la obligación de demandar porque no hay que dejar que la gente haga esto”, señaló el mandatario estadounidense.

    Por 
    Europa Press
    Foto: REUTERS.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que tiene la “obligación” de demandar a la cadena de televisión británica BBC por “tergiversar” su discurso poco antes del asalto perpetrado por una turba de sus seguidores contra el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, un incidente con el que buscaban evitar la certificación de los resultados electorales que daban la victoria a Joe Biden.

    “Bueno, creo que tengo la obligación de hacerlo”, ha dicho en referencia a una posible demanda durante una entrevista concedida a la cadena Fox News. Es la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC de la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a cerca de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) y con la que el magnate busca una disculpa y una compensación.

    El presidente de la BBC, Samir Shah, ya ha pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo un “error”. Sin embargo, los abogados de Trump han dado hasta el viernes de plazo para lograr una “indemnización apropiada” por los “daños causados” por aquel reportaje.

    Las disculpas de Shah estaban relacionadas con el hecho de que el reportaje apuntaba a una “culpabilidad directa” por parte de Trump a la hora de “instar a la acción violenta” en declaraciones realizadas justo antes del asalto.

    Trump, sin embargo, ha defendido que la cadena “cambió el discurso”, que “era bonito y calmado”. “Hicieron que sonara radical”, ha apuntado, al tiempo que ha tildado de “increíbles” estas acciones. “Tengo la obligación de demandar porque no hay que dejar que la gente haga esto”, ha dicho.

