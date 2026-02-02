SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump amenaza con demandar al presentador de la gala de los Grammy por vincularlo a Epstein

    Además, criticó los premios afirmando que son "lo peor" e "imposibles de ver". "La CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie su cadena", aseguró.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar a Trevor Noah, el presentador de la gala de los premios Grammy que tuvo lugar el domingo en la ciudad de Los Ángeles, por una serie de comentarios en los que vinculaba al magnate neoyorquino con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    Los premios Grammy con lo peor, son prácticamente imposibles de ver. La CBS tiene suerte de que esta basura ya no ensucie su cadena. El presentador, Trevor Noah, quien quiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajos Índices de Audiencia”, aseveró en un mensaje difundido en redes sociales.

    En este sentido, recalcó que Noah “se equivoca” al decir “de forma incorrecta” que Trump y el expresidente Bill Clinton “pasaron tiempo en la isla de Epstein”. “¡Incorrecto! No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí ni cerca de esa isla, y hasta que se han pronunciado estas declaraciones falsas y difamatorias, nunca había sido acusado de haber ido allí, ni siquiera por los medios de comunicación que dan noticias falsas”, manifestó.

    “Noah, un perdedor total, mejor se entera de cómo son los hechos, y mejor que lo haga pronto. Parece que voy a tener que enviar a mis abogados para demandar a este pobre, patético y falto de talento, y le voy a demandar por mucho dinero. (...) Prepárate, Noah, porque voy a divertirme contigo”, sentenció.

    Sus palabras llegan pocos días después de que el Departamento de Justicia publicara más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con Epstein en el marco de la Ley de Transparencia aprobada ‘ad hoc’ en noviembre.

    En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido “en cumplimiento de la ley”. Estos documentos han sido recopilados a raíz de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell, así como durante las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

    Sin embargo, Trump aseguró que la información contenida en esta nueva remesa de documentos desclasificados le “absuelve” de cualquier vinculación con el fallecido empresario.

    Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra —hermano de Carlos III—, Bill Clinton o Donald Trump, fue hallado ahorcado en su celda.

