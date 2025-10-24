SUSCRÍBETE
Mundo

Trump anuncia ataques por tierra tras los dos últimos bombardeos a supuestas narcolanchas

El presidente estadounidense aseguró además que notificaría primero al Congreso antes de comenzar cualquier operación en “tierra”, pero sostuvo que el plan no enfrentaría ningún rechazo por parte de los legisladores.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Donald Trump

Donald Trump afirmó este jueves que, tras los dos últimos bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico, los ataques por tierra serán lo siguiente, indicando así una ampliación de la campaña con la que su gobierno asegura estar previniendo la entrada de drogas en el país, aunque sin indicar en dónde.

“La tierra será lo siguiente”, aseguró en un encuentro con la prensa y en compañía de otros miembros de su gabinete, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth. A este último, según consignó Bloomberg, le ordenó “ve al Congreso y cuéntaselo”.

Además, ironizando con un posible rechazo de su plan por parte de la oposición, añadió: “¿Qué van a hacer? ¿Decir: ‘Vaya, no queremos detener el flujo de drogas’?“.

Tras ejecutar el martes y el miércoles dos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental, matando cinco personas, el mandatario estadounidense apuntó a que el tráfico de drogas llegaría “un poco más por tierra”, donde las fuerzas armadas estadounidenses atacarían “muy duro”.

Al anunciar su intención de emprender operaciones militares en tierra, aunque sin precisar en dónde, Trump subrayó que el tráfico por tierra va a ser “mucho más peligroso para ellos”, los supuestos traficantes. “Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país”, añadió.

En la cita, el presidente de EE.UU. también dijo que notificaría primero al Congreso antes de comenzar cualquier operación en “tierra”, pero sostuvo que el plan no enfrentaría ningún rechazo por parte de los legisladores.

“Vamos a ir. No veo ninguna pérdida en ir al Congreso”, dijo Trump según CNN. “Les diremos lo que vamos a hacer y creo que probablemente les gustará, excepto a los lunáticos de la izquierda radical”, esgrimió.

El mismo medio además rescata que los ataques letales a buques en el mar Caribe y el Pacífico oriental despertaron las alarmas entre algunos legisladores, dada la poca evidencia que presentó el gobierno para demostrar que los objetivos eran realmente narcoterroristas.

Trump anuncia ataques por tierra tras los dos últimos bombardeos a supuestas narcolanchas

