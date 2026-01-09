SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump anuncia ataques terrestres contra los cárteles que “están controlando México”

    En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense, además, confirmó la visita de María Corina Machado a Washington y aseguró que EE.UU. había pedido al gobierno de Venezuela que liberara a los presos políticos.

    Por 
    Lya Rosen
    PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que se avecinan nuevos ataques terrestres contra cárteles de la droga, después de las operaciones marítimas que el ejército de su país ha realizado en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

    “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en la cadena Fox News.

    Para luego afirmarle al conductor del espacio, Sean Hannity, que es “muy triste ver lo que ha pasado en su país, pero los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas”.

    Los comentarios de Trump llegan después de la sorpresiva captura del líder venezolano Nicolás Maduro el fin de semana pasado, en la culminación de meses de creciente presión militar y económica de EE.UU. sobre el líder chavista, al que Washington imputa cargos por narcotráfico.

    Trump confirma visita de Machado a Washington

    En la misma entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado visitará Washington, tras la captura de Maduro y su esposa en la operación del pasado fin de semana en Caracas.

    “Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla”, señaló Trump.

    El jefe de Estado declaró además que “sería un gran honor” recibir el Premio Nobel de manos de Machado, después de que el conductor del programa, Sean Hannity, le comentara que la opositora dijo hace unos días, en la misma cadena, que quería darle su Nobel tras elogiar la redada en que su administración capturó a Maduro.

    El líder republicano comentó que ella “es una persona muy agradable”, antes de reiterar que él ha “detenido ocho guerras”. Una afirmación que llega unos días después de que la descartara para gobernar el país sudamericano por considerar que “no tiene el apoyo ni el respeto” de Venezuela.

    EE.UU. pidió liberar a presos políticos

    En la conversación con Hannity, Trump también afirmó que Estados Unidos había pedido al gobierno de Venezuela que liberara a los presos políticos.

    Esto el mismo día en que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que liberaría “un número significativo” de prisioneros en una medida que su gobierno catalogó como un gesto “para buscar la paz”.

    “Les pedimos que hicieran eso y han sido geniales, realmente lo han sido. Todo lo que hemos querido, nos lo han dado”, dijo Trump en Fox News.

