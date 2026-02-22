Trump anuncia el envío de un “barco hospital” a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que enviará un “barco hospital” a Groenlandia, para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla.

La declaración se suma al historial del mandatario en torno al territorio autónomo ártico dependiente de Dinamarca y la amenaza de anexionarlo a su país en nombre de la seguridad nacional por su proximidad a Rusia y China.

“En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry (a quien nombró como su enviado a la nación ártica en diciembre), enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia” , afirmó el mandatario estadounidense al inicio de su publicación en redes sociales.

Working with the fantastic Governor of Louisiana, Jeff Landry, we are going to send a great hospital boat to Greenland to take care of the many people who are sick, and not being taken care of there. It’s on the way!!! President DJT pic.twitter.com/UNOMGyaXLg — American Patriot 🇺🇸 (@patriotnews26) February 22, 2026

Para luego afirmar, a través de un mensaje en Truth Social, que la misión de la embarcación será “atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!” .

La nueva declaración del jefe de Estado norteamericano apuntaría a una “falta de servicios sanitarios” que estaría dejando sin atención a los enfermos groenlandeses y se suma a las anteriores, y polémicas, declaraciones que ha hecho sobre la isla de soberanía danesa.

Sin embargo, no aclaró en su publicación si la isla europea solicitó ayuda médica adicional o por qué él dedujo que sus habitantes no estaban siendo atendidos adecuadamente.

El anuncio del líder republicano se conoce unas semanas después de que dijera durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que había establecido el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Creo que será un muy buen acuerdo para Estados Unidos (y) también para ellos, y vamos a trabajar juntos en algo que tenga que ver con el Ártico en su conjunto, pero también con Groenlandia” , declaró poco después a CNBC sobre su conversación con Rutte.

“Tiene que ver con la seguridad: gran seguridad, seguridad sólida y otras cosas (...) Es un poco complejo, pero lo explicaremos más adelante”, detalló escuetamente Trump.

Cabe agregar que durante su discurso en el Foro, el presidente estadounidense reiteró su deseo de adquirir Groenlandia, pero dijo que no planea tomar la tierra por la fuerza como lo insinuó en el pasado.