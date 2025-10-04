Trump anuncia que Israel aceptó una primera línea de retirada de las tropas desde Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Israel aceptó la propuesta de línea de retirada inicial desde Gaza, por lo que solo faltaría el sí del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para que el alto el fuego sea efectivo.

“Tras las negociaciones, Israel accedió a la línea de retirada inicial que hemos mostrado y compartido con Hamas. Cuando Hamas lo confirme, el alto el fuego será efectivo de inmediato”, explicó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Truth Social.

Una vez aceptado por ambas partes “comenzará el intercambio de rehenes y presos, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada, que nos acercará al final de esta catástrofe de 30.000 años”, indicó.

Línea de retirada israelí del plan de Trump. Imagen Casa Blanca. CASA BLANCA

El mensaje de Trump viene acompañado de una imagen del mapa de la Franja de Gaza con una línea amarilla que señala la línea de retirada que habrían aceptado las autoridades israelíes.

Este mismo sábado el gobierno egipcio confirmó que las delegaciones de Israel y Hamas mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes para cerrar los detalles de la propuesta de plan de paz para Gaza de Trump.

Israel se comprometió a cumplir con una difusa “primera fase” que supondría la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.