Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

El presidente Donald Trump camina hacia el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, el 1 de agosto de 2025. Foto: Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este lunes será el “día de la liberación” para Washington D.C., después de adelantar que tomaría medidas para reducir la delincuencia y la presencia de personas sin hogar en la capital norteamericana.

“El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán”, ha proclamado en un mensaje en su cuenta de Truth Social, desde donde ha dado por terminados “los días de los asesinatos o ataques sin piedad contra personas inocentes”.

Donald J. Trump Truth Social 08.11.25 08:11 AM EST



Washington, D.C. will be LIBERATED today! Crime, Savagery, Filth, and Scum will DISAPPEAR. I will, MAKE OUR CAPITAL GREAT AGAIN! The days of ruthlessly killing, or hurting, innocent people, are OVER! I quickly fixed the Border… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 11, 2025

Trump, que se ha jactado de haber “arreglado” el problema migratorio en la frontera sur, ha enfatizado que “D.C. es el próximo” objetivo, dentro de una controvertida campaña que ha puesto en el punto de mira a una ciudad gobernada por el Partido Demócrata.

Federal agents are expected to have a much stronger and visible presence on the streets of Washington following several days of Trump’s bashing the city's crime rate. https://t.co/9JCqymZ7nU — NBC News (@NBCNews) August 8, 2025

Entre los planes de Trump figuraría el despliegue de la Guardia Nacional -hasta 1.000 efectivos, según fuentes citadas por NBC News-, pese a que las autoridades locales insisten en que los datos no reflejan el supuesto aumento de la delincuencia al que alude el inquilino de la Casa Blanca.